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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र में किशोर को बचाने नदी में उतरा व्यक्ति बहा, 48 घंटे बाद मिला शव

सोनभद्र में किशोर को बचाने नदी में उतरा व्यक्ति बहा, 48 घंटे बाद मिला शव

Sonbhadra News In Hindi: बिछियारी नदी के तेज बहाव में बह रहे किशोर को बचाने के लिए नदी में उतरा अधेड़ भी पानी के तेज बहाव में बह गया, अधेड़ की लाश की 48 घंटे बाद बरामद हो गई है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 21 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिछियारी नदी का तेज बहाव एक परिवार पर कहर बनकर टूटा है. नहाते समय तेज बहाव में डूब रहे 12 वर्षीय किशोर को बचाने के लिए अधेड़ ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन पानी के तेज वेग में वह खुद भी बह गया. करीब 48 घंटे की तलाश के बाद घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर पेड़ में फंसा अधेड़ का शव बरामद हुआ तो परिवार में कोहराम मच गया. वहीं किशोर की तलाश अभी भी जारी है.

जानकारी के मुताबिक, मामला बिजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान गांव का है, जहां बिछियारी नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय किशोर तेज बहाव की चपेट में आ गया था. किशोर को डूबता देख अधेड़ व्यक्ति उसे बचाने के लिए नदी में उतर गया, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि दोनों ही बह गए.

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घटना की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम

वहीं, इस घटना की सूचना के बाद पुलिस के साथ पीएसी की बाढ़ राहत टीम भी मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू की गई. तेज बहाव के कारण राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और नदी में तलाश का काम प्रभावित रहा. इसके बावजूद बिजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश अभियान चलाते रहे.

48 घंटे बाद बरामद हुआ अधेड़ का शव

बताया गया कि करीब 48 घंटे बाद घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर पेड़ में फंसा अधेड़ का शव बरामद हुआ. शव मिलने की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, परिवार में कोहराम मच गया. अब पुलिस और ग्रामीण 12 वर्षीय किशोर की तलाश में जुटे हैं. सोनभद्र में बारिश और नदी-नालों के तेज बहाव के बीच अलग-अलग इलाकों में कुल छह लोगों के बहने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से अभी भी चार लोगों की तलाश जारी है.

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Published at : 21 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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