आशु से लड़ते रहे इमरान, सहारनपुर सांसद के दामाद को अखिलेश ने जॉइन कराई सपा

उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी चुनावों के लिए अलायंस की कलई खोल रहा था. अब एक तस्वीर सामने आई है जो सियासी तौर पर और भी ज्यादा रोचक है.

दरअसल, सपा चीफ अखिलेश यादव ने सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद के रिश्ते में दामाद शायान मसूद को पार्टी में शामिल कराया है. शायान पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के बेटे हैं. शायान के साथ शाजान मसूद भी सपा में विधिवत् रूप से शामिल कराए गए.

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राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पर बेहट सपा विधायक और देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली भी जॉइनिंग के समय मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक करीब एक घंटे तक पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव के साथ शायान की बैठक चली.

बता दें शायान को लेकर बीते करीब 1 महीने से अटकलें थी कि वह सपा में शामिल हो सकते हैं. एक प्रेस वार्ता में इमरान मसूद ने कहा था कि उनके परिवार से किसी को भी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा. जिसके बाद से ही यह दावा किया जा रहा था कि शायान कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं.

शायान की उम्मीदें होंगी पूरी?

सहारनपुर में इमरान मसूद यह बात कई मौकों पर कह चुके हैं कि जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. वहीं सपा के स्थानीय नेताओं का भी अपना दावा है. हालांकि इन बयानों और दावों पर कांग्रेस और सपा, दोनों के सीनियर नेता चुप हैं.

अब जबकि शायान ने कांग्रेस का हाथ छोड़, सपा के साइकिल की हैंडल थाम ली है ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगामी चुनाव में सीट के लिए दामाद और ससुर में आर पार की सियासी लड़ाई होगी या नहीं. साथ यह भी वक्त बताएगा कि शायान ने जिन उम्मीदों के साथ सपा के साथ चलने का फैसला किया है, वह पूरी होंगी या नहीं.