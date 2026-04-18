यूपी: कफ सिरप तस्करी पर बड़ा प्रहार, शुभम जायसवाल के पिता PIT-NDPS में एक वर्ष के लिए निरुद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस ने नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार किया है. शासन की मंजूरी के बाद आरोपी के पिता भोला प्रसाद को PIT-NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है.

फर्जी फर्मों के जरिए होता था अवैध कारोबार

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य संगठित ड्रग नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क फर्जी फर्मों के माध्यम से कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध आपूर्ति करता था. इन दवाओं को मेडिकल उपयोग के नाम पर डायवर्ट कर काले बाजार में बेचा जाता था.

लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे

अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली थीं जड़ें

जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि इस सिंडिकेट की जड़ें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई थीं और कफ सिरप की खेप को बांग्लादेश तक भेजा जाता था, जहां नशे के रूप में इसकी मांग अधिक है.

प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत सख्त कदम

पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी देते हुए भोला प्रसाद की निरुद्धि का आदेश जारी किया. इस प्रावधान के तहत आरोपी को बिना मुकदमे के एक निर्धारित अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, ताकि वह भविष्य में अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सके. भोला प्रसाद मूल रूप से वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर तस्करी नेटवर्क को संरक्षण देने के गंभीर आरोप हैं.

ड्रग माफिया पर कड़ा संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई न केवल एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता है, बल्कि देशभर में सक्रिय ड्रग माफियाओं के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आगे भी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

UP Politics: 'दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव', स्मृति ईरानी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चैलेंज