योगी के लिए आई ‘बुलडोजर कांवड़’, प्रधानमंत्री बनाने की मनोकामना 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हर साल कांवड़ यात्रा में भक्त अलग-अलग स्वरूपों की कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बार 16 शिवभक्तों की ‘बुलडोजर कांवड़’ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे इन शिवभक्तों ने बुलडोजर के आकार में कांवड़ तैयार कराई है. भक्तों का कहना है कि यह उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है और इसके जरिए वे अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं.

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बुलडोजर को बताया मुख्यमंत्री योगी की पहचान

शिवभक्तों के मुताबिक बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है. उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज पसंद है, इसलिए उन्होंने इसी स्वरूप में कांवड़ तैयार कराई है. भक्तों का कहना है कि बुलडोजर उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक प्रतीक है, जिसे वे बाबा योगी के कार्यों से जोड़कर देखते हैं.

61 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त

शिवभक्त सुनील कुमार ने बताया कि वह हरिद्वार से 61 लीटर गंगाजल लेकर आए हैं, जिसे मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर में चढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वह तीन बार बुलडोजर के स्वरूप वाली कांवड़ लेकर आ चुके हैं. उनके मुताबिक इस बार भी उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ इस विशेष कांवड़ को तैयार कराया है, जिसे देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं.

योगी को प्रधानमंत्री बनाने की जताई इच्छा

शिवभक्तों ने कहा कि उनकी मनोकामना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनें. उन्होंने कहा कि अगर उनकी यह इच्छा पूरी होती है तो अगली बार वह और भी बड़ी बुलडोजर कांवड़ लेकर आएंगे. सुनील कुमार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद हैं और वह उनके काम से प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह 202 लीटर गंगाजल लेकर बुलडोजर कांवड़ के साथ यात्रा करेंगे.

16 शिवभक्तों की कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

मुजफ्फरनगर में पहुंची यह बुलडोजर कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले लोग इसे देखने के लिए रुक रहे हैं और इसकी तस्वीरें व वीडियो बना रहे हैं. कांवड़ यात्रा में हर साल श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ अलग-अलग संदेश देने वाली कांवड़ तैयार करते हैं. इस बार मुजफ्फरनगर की बुलडोजर कांवड़ ने इसी परंपरा में एक नया रंग जोड़ दिया है.

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