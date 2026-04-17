'दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव', स्मृति ईरानी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चैलेंज

महिला आरक्षण को लेकर देश की संसद से लेकर वाराणसी तक हलचल तेज है. इसी बीच नारी शक्ति वंदन से जुड़े कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंचे. महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की. इसी बीच स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव द्वारा कल सदन में किए गए टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दे दिया.

एबीपी न्यूज़ के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, "बहुत आसान है परंपरागत सीट से चुनाव लड़ना, मुझ जैसी औरत जो कामकाजी है उसने किसी के गढ़ में जाकर परचम गाढ़ा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया. अगर अखिलेश यादव इतना ही दमखम रखते हैं तो परंपरागत सीट छोड़कर गोरखपुर से लड़कर दिखाएं, आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना और वह जिन्होंने खुद कभी नौकरी ना कि हो."

'गंभीर नेता के पास सीरियल देखने का वक्त नहीं होता'

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, "इस बात कि मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में विपक्ष में उनका रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि गांव-गांव पात पात जाने में इतना वक्त परिश्रम लगता है कि गंभीर नेता के पास सीरियल देखने का वक्त नहीं होता."

'किसी के गढ़ में जाकर हराने का दम नहीं'

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि पैतृक सीट से लड़कर जिन्हें धरोहर में राजनीति मिली है वह ठहाके लगा सकते हैं लेकिन किसी के गढ़ में जाकर हराने का दम मुझे उनमें नहीं दिखता. जहां तक की महिला आरक्षण विधेयक की बात है अगर उनके द्वारा संसद में इस विधेयक के समर्थन में बात कही जाती तो बड़ा ही प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होता."

'विपक्ष इतना हल्ला क्यों मचा रहा है'

कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति का नेतृत्व दिया और अब सरकार के महिला आरक्षण विधेयक को लेकर इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है इसके पीछे राजनीतिक मंशा है. इस पर जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जब उन्होंने महिला नेतृत्व दिया है तो फिर इस आरक्षण के लिए इतना हल्ला क्यों.



उन्होंने कहा, "संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस पर समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए. हालांकि महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कांग्रेस का कैसा व्यवहार रहा है यह हमने देखा है."