कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर में हाई अलर्ट, ATS और डॉग स्क्वायड तैनात

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण के बीच सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने जिले में हाई अलर्ट जारी किया है. कांवड़ मार्ग के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सुरक्षा मोर्चे तैयार किए गए, जहां बुलेटप्रूफ जैकेट और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों को 24 घंटे तैनात किया गया है. वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड भी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं.

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और हरिद्वार से गंगाजल लेकर करोड़ों शिवभक्त मुजफ्फरनगर से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद कांवड़ मार्ग के संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

शिव चौक, रामपुर तिराहा सहित कई स्थानों पर पुलिस मोर्चा तैयार

शिव चौक, रामपुर तिराहा और बागोवाली समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस ने मोर्चे तैयार किए हैं. इन मोर्चों पर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों की राउंड-द-क्लॉक तैनाती की गई है. जवान भीड़ के बीच लगातार निगरानी रख रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

अलर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बीडीडीएस यानी बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और एटीएस की टीम को भी लगाया गया है. ये टीमें कांवड़ मार्ग, प्रमुख पड़ावों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार चेकिंग कर रही हैं. पुलिस का फोकस किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने पर है.

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कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है. किसी भी असामाजिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधि से निपटने के लिए जवानों को विशेष ब्रीफिंग दी गई है. खुफिया इनपुट के आधार पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जा रही है.

फिलहाल मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग से लेकर प्रमुख संवेदनशील स्थानों तक पुलिस की कड़ी निगरानी है. बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वायड, एटीएस और हथियारबंद जवानों की मौजूदगी के बीच पुलिस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने में जुटी है.

बीडीडीएस और डॉग स्क्वायड की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए तैनात

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इस पवित्र कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसी तरह से पवित्र कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए या किसी तरह की दुर्घटना करने के लिए कुछ ऐसा सामाजिक तत्वों द्वारा कुछ ना कुछ प्लान बनाया जाता रहता है, जिसकी रियल टाइम इंटेलिजेंस हमको मिलती रहती है.

इन्हीं इंटेलिजेंस पर काम करते हुए हमने न सिर्फ वहां पर बीडीडीएस और डॉग स्क्वायड की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए लगाई हैं, बल्कि एटीएस की यूनिट भी खड़ी की है. हमारी खुद की जनपद पुलिस वहां कई जगह पर मोर्चा दे रही है और राउंड द क्लॉक आर्म्ड आदमी भी वहां पर डेप्लॉय कर दिए गए हैं. जिसका सिर्फ एक काम है कि इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने की जुर्रत करता है, तो उसका जवाब उसको उसी रूप में दिया जाएगा.

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