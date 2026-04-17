लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे
परिसीमन, संविधान संशोधन और महिला आरक्षण विधेयकों पर चर्चा के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं हो पाएगा.
- गृहमंत्री ने 50% सीटें बढ़ाने और संशोधन की सहमति दी.
- कांग्रेस ने 2026 की जनगणना पर परिसीमन की मांग रखी.
- अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भरोसा न करने की बात कही.
- गृहमंत्री ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष रोड़ा बन रहा.
लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मानों सहमति बन गई है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने सदन का पूरा माहौल बदल दिया.
दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बताए क्या बिल पारित करने के लिए सहमत हो? सरकार 50 % सीट बढ़ाने के लिए तैयार है.1 घंटा दीजिए हम संशोधन कराने के लिए तैयार हैं . हमें 50 प्रतिशत सीट बढ़ानी ही हैं. हमें कोई चोरी नहीं करनी है.
इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार लिखकर दे कि सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी और 2026 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होहा. इसके जवाब में शाह ने कहा कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि सीटें 50 फीसदी बढ़ेंगी लेकिन हम 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के मांग के झांसे में नहीं आने वाले.
'ये गलत आंकड़ा बता रहे हैं', लोकसभा में अमित शाह को अखिलेश यादव ने टोका
धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना देंगे ना किसी को देने देंगे- गृह मंत्री
इसके बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि 11 साल के जो अनुभव रहे, अगर बीजेपी ये लिख कर दे देगी कि हम महिला पीएम बनाएंगे तब भी इनका भरोसा नहीं करेंगे.
अखिलेश के इस जवाब के बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण बिल गिर जाएगा लेकिन इस देश की महिलाएं देख रही है कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है? चुनाव में माताएं हिसाब मांगेगी, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा. शाह ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैला रहा है भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है.
'मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, विपक्षी नेताओं को भी...' लोकसभा में दिया रवि किशन का ये बयान वायरल
गृह मंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस तुष्टीकरण के कारण ऐसी बात करता है. संविधान के किस आर्टिकल के हिसाब से आप धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना देंगे ना किसी को देने देंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL