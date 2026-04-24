सोनभद्र कफ सिरप तस्करी कांड में 4164 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, UP से MP तक फैला नेटवर्क

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से शुरू हुई कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी की जांच अब राष्ट्रीय स्तर के संगठित नेटवर्क के रूप में सामने आई है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में 4164 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है. जांच एजेंसियों ने इस गिरोह को उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैले अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जोड़कर देखा है.

एसआईटी की जांच में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में मुख्य सरगना के तौर पर वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल का नाम सामने आया है. इसके अलावा गाजियाबाद, सहारनपुर, कानपुर और मध्य प्रदेश से जुड़े कई लोगों को भी इस नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है.

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छिपाकर की जाती थी तस्करी

जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह बेहद शातिर तरीके से तस्करी को अंजाम देता था. कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप को नमकीन, कुरकुरे और अन्य खाद्य सामग्री की पेटियों में छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया जाता था, ताकि पुलिस और जांच एजेंसियों को भनक न लग सके. पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क युवाओं में नशे की सप्लाई करने वाले बड़े सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है.

एसआईटी कर रही जांच

यह मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच एसआईटी को सौंपी गई थी. लंबी पड़ताल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल और परिवहन नेटवर्क की जांच के बाद चार्जशीट तैयार की गई.

करोड़ों के अवैध कारोबार

सूत्रों के मुताबिक जांच में करोड़ों रुपये के अवैध कारोबार के संकेत भी मिले हैं. एसआईटी अब आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और नेटवर्क से जुड़े अन्य राज्यों के कनेक्शन की भी जांच कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि कोडीन युक्त कफ सिरप का दुरुपयोग देशभर में तेजी से बढ़ता नशे का नया चेहरा बन चुका है. ऐसे में सोनभद्र का यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल रहे संगठित ड्रग सिंडिकेट की गंभीर तस्वीर पेश करता है.

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