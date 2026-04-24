उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला कोर्ट परिसर में गुरूवार दोपहर को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शहर के बर्रा-8 निवासी प्रियांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट कि पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद पूरे परिसर में सनसनी फ़ैल गयी. लेकिन मृतक युवक ने अपने अधिवक्ता पिता राजेंद्र श्रीवास्तव पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप सुसाइड नोट में लगाए हैं.

प्रियांशु पिता के साथ ही कोर्ट में अभी प्रैक्टिस शुरू की थी और ट्रेनिंग पीरियड में था. यह पूरी घटना कोर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल ले गयी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है.

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सुसाइड नोट में लिखा पापा आप जीत गए

मरने से पहले प्रियांशु ने दो पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसे उसने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया. नोट में उसने बचपन से चली आ रही मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है कि कैसे बचपन में छोटी-छोटी गलतियों के लिए पिता उसे मारते थे. यही नहीं फ्रिज से जूस पीने पर कपडे उतारकर बाहर निकालने का गम उसे आज भी था. जब भी नम्बर कम आए घर से निकालने की धमकियां. मोहल्ले और घर के बाहर अपशब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करना. ये सिलसिला कचहरी में जारी था. प्रियांशु ने अंत में नोट में लिखा, “मैं हार गया, पापा जीत गए… शव को हाथ मत लगाना. लव यू मम्मी और बहन. इस घुट-घुट कर जीने वाली जिंदगी से बेहतर मौत है. I Quit.”

घटना से पहले कचहरी जाने का स्टेटस लगाया

प्रियांशु ने कचहरी में कूदने से पहले ‘मैं कचहरी जा रहा हूं’ स्टेटस लगाया. वो दोपहर करीब ढाई से तीन बजे के बीच पांचवीं मंजिल पर पहुंचा. जहां जाली टूटी हुई थी. 10 से 15 मिनट का फोन पर किसी से बात की और छलांग लगा दी. जिसमें उसके सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गयीं, आठ पसलियाँ टूट गयीं.

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