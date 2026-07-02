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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा डीएम मेधा रूपम ने अदालत में मांगी बिना शर्त माफी, जानें- क्या है पूरा मामला?

नोएडा डीएम मेधा रूपम ने अदालत में मांगी बिना शर्त माफी, जानें- क्या है पूरा मामला?

Prayagraj News In Hindi: इससे पहले न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने 8 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 के आदेशों के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Jul 2026 06:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और अदालत के आदेशों का पालन न कर पाने पर बिना शर्त माफी मांगी. यह मामला महेंद्र दत्त शर्मा समेत अन्य याचिकाओं से जुड़ा है. 

इससे पहले न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने 8 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 के आदेशों के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. अदालत ने डीएम को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया था. 

मेधा रूपम ने बिना शर्त माफ़ी मांगी 

गुरुवार को सुनवाई के दौरान डीएम मेधा रूपम ने कोर्ट में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 7 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की वसूली के लिए जारी रिकवरी सर्टिफिकेट का क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि संबंधित कंपनी एम/एस तिलक एक्सपोर्ट्स बिक चुकी थी और अब उमा मेडिकेयर लिमिटेड के नाम से संचालित है. 

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रिकवरी सर्टिफिकेट के आदेश 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष नया आवेदन देकर नई रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कराई जाए. डीएम और अपर महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

यह मामला प्रशासनिक हलके में सुर्ख़ियों में था, लेकिन डीएम की माफी के साथ इस मामले का पटाक्षेप हो गया. कोर्ट के आदेश के बाद अभी IAS मेधा रूपम की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

कौन  है आईएएस मेधा रूपम ?

मेधा रूपम 2014 बैच की IAS हैं और इस समय नोएडा डीएम के रूप में तैनात हैं. इससे पहले वे मेरठ, बरेली, और उन्नाव जैसे जिलों में विभिन्न पदों पर नियुक्त रह चुकी हैं. उन्होंने अर्थ शास्त्र से पढ़ाई की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Jul 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Medha Rupam
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