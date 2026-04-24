जेवर एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! विदेशी CEO हटे, नीतू सामरा को अंतरिम जिम्मेदारी
Jewar Airport News: नीतू सामरा को तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट की नई अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया गया है. यह बदलाव BCAS के सख्त नियमों को पूरा करने के लिए लिया गया है,
उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जेवर में हाल ही में शुरू हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लीडरशिप में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. नीतू सामरा को तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट की नई अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया गया है. यह बदलाव ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन (BCAS) के सख्त नियमों को पूरा करने के लिए लिया गया है, जिसमें किसी भी एयरपोर्ट का CEO भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.
इससे पहले स्विस नागरिक क्रिस्टोफ श्नेलमैन को CEO बनाया गया था, जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे. जिसके बाद अब नीतू सामरा को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. अब औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द उड़ानें भरने की संभावनाएं बढ़ गयीं हैं.
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CEO पद पर क्यों हुआ बदलाव
दरसल भारत सरकार के नियमों के मुताबिक ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट पर CEO का पद भारतीय नागरिक के लिए है. जबकि मौजूदा CEO क्रिस्टोफ श्नेलमैन जोकि स्विस नागरिक हैं, को BCAS से सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था. गृह मंत्रालय ने विदेशी CEO के लिए नियम में छूट देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लिया. नीतू सामरा अब अंतरिमCEO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी, जिससे BCAS सुरक्षा क्लियरेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है. क्लियरेंस मिलते ही नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी.
कौन हैं नीतू सामरा?
यहां बता दें कि नीतू सामरा अक्टूबर 2021 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) पद पर कार्यरत हैं. उनके पास बतौर CA 25 वर्षो से अधिक का अनुभव है. उन्होंने एअरपोर्ट के निर्माण, फायनेंशियल प्लानिंग, फंडिंग, प्रोक्योरमेंट और लॉन्ग टर्म रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इससे पहले इन्होने लीज़प्लान इंडिया, फिडेलिटी इंटरनेशनल और इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन जैसी कम्पनियों में काम किया है.
क्रिस्टोफ श्नेलमैन की नई भूमिका
फिलहाल मौजूदा CEO क्रिस्टोफ श्नेलमैन को अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया है. वे निदेशक मंडल में नई जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रोजेक्ट की रणनीतिक दिशा में योगदान देंगे. श्नेलमैन 2020 से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट विकास में भी उनकी भूमिका रही है.
एक करोड़ से अधिक यात्री सफर करेंगे
नोएडा एअरपोर्ट से सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों के उड़ान भरने की उम्मीद है. अभी ये फेज 1 है आगे इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी. PM मोदी ने इसका उद्घाटन मार्च में ही किया था. पहले फेज में एक रनवे और आधुनिक टर्मिनल बन चूका है. भविष्य में 5 रनवे और 7 करोड़ यात्रियों कि क्षमता विकसित हो जाएगी.
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Source: IOCL