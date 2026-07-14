सोनम वांगचुक तोड़ देंगे अनशन? सपा चीफ ने की अपील, अखिलेश यादव बोले- महापापी-अधर्मी BJP...

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मुद्दों को लेकर 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपील की है.भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कन्नौज सांसद ने अनशन तोड़ने की अपील की है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- सोनम वांगचुक से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें.उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी की लोकतंत्र के लिए.

उन्होंने लिखा कि जिस बीजेपी सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं वो तो एक सिद्धांतहीन, भ्रष्ट तंत्र है, उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है अत: भाजपाइयों से सदाचार और हृदय-परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है.बीजेपीइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है.उनके लिए धन ही प्रधान है.वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं.

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उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ- अखिलेश

अखिलेश ने लिखा कि उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है.जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता.‘सत्याग्रह’ का महत्व वो क्या जानें जो ‘सत्ताग्रह’ के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं.उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना-देना है, न उनके माता-पिता और अन्य परिजनों के सपनों से, वो तो ख़ुदगर्ज़ लोग हैं.

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यादव ने लिखा कि लोकतंत्र का गला घोंटनेवाली महापापी-अधर्मी बीजेपी और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी-साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताक़तों के ख़िलाफ़ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहें, यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना भी.