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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेदारनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, बम-बम भोले के जयघोष से गूंजा बाबा का धाम

केदारनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, बम-बम भोले के जयघोष से गूंजा बाबा का धाम

Sawan 2026: केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का यादगार आध्यात्मिक अनुभव बताया. उनका कहना है कि बाबा केदार के दर्शन से मन को अद्भुत शांति मिलती है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 03 Aug 2026 02:33 PM (IST)
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सावन के पहले सोमवार पर केदारनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे. बारिश और ठंड के बीच भी शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ. देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की.

सावन माह के विशेष महत्व को देखते हुए इन दिनों केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक 14.25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा पूरी कर धाम पहुंच रहे हैं. खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह अटूट बनी हुई है.

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श्रद्धालु बोले- बाबा केदार बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं

केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का यादगार आध्यात्मिक अनुभव बताया. उनका कहना है कि बाबा केदार के दर्शन से मन को अद्भुत शांति मिलती है. श्रद्धालुओं ने कहा कि हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम की दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य हर भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है. कई कांवड़ियों ने गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया.

दर्शन व्यवस्था को लेकर प्रशासन और BKTC अलर्ट

बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के सदस्य विनीत पोस्ती ने बताया कि सावन सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं. दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 03 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS KEDARNATH TEMPLE Sawan 2026
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