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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर में सपा कार्यालय पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया ध्वस्त

सीतापुर में सपा कार्यालय पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया ध्वस्त

UP News: सीतापुर में नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

Written By : पंकज सिंह गौड़, सीतापुर |  Updated at : 22 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर सोमवार की सुबह-सुबह बुलडोज़र गरजा. कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने इस दफ्तर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. इस दौरान मौके सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ईओ प्रभारी, कई थानों की फोर्स तैनात रही. सपा ने इस कार्यालय को दो दिन पहले ही खाली कर दिया था. 

खबर के मुताबिक सीतापुर के मोहल्ला सिविल लाइन स्थित टाउन हाल में नजूल की ज़मीन पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय अवैध तरीके से बनाया गया था. जिसके बाद जिला कलेक्टर न्यायलय के आदेश पर प्रशासन की ओर से 15 दिन पहले ही इस ऑफिस को खाली करने का नोटिस दिया था. नोटिस के बाद सपा ने कुछ दिन पहले ही इसे खाली कर दिया था और लोहार बाग में अस्थाई तौर पर दफ्तर बना लिया था. 

सीतापुर में सपा कार्यालय पर चला बुलडोजर

सोमवार की सुबह 5 बजे प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची. इस टीम में सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ईओ प्रभारी, कई थानों की फोर्स मौजूद रही, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पूरे दफ़्तर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था. 

बताया जा रहा है कि टाउन हॉल परिसर में नजूल की जमान पर साल 2005  में सीतापुर नगर पालिका ने ये जमीन नियमों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी को आवंटित की थी. साल 2007 में यह कार्यालय बनकर तैयार हो गया था. ज़मीन आवंटन में गड़बड़ी सामने आने के बाद नगर पालिका ने उक्त आवंटन को रद्द कर दिया था लेकिन बावजूद इसके ये दफ़्तर लगातार यहां से संचालित किया जा रहा था.

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नोटिस के बाद खाली कर दिया था दफ़्तर

सपा के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि वो अभी बाहर हैं. उन्होंने 18 जून को ही कार्यालय खाली कर दिया था और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी थी. साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की थी कि चंदे से समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बिल्डिंग बनाई गई थी. उन्हें कार्यालय का मलबा हटवाने की अनुमति दी जाए. 

समाजवादी पार्टी का ये दफ़्तर 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था. जिला कलेक्टर राजा गणपति आर ने 6 जून 2026 को खाली करने का आदेश देते हुए 15 दिन का समय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव को दिया था. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.  

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Published at : 22 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY Sitapur News
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