अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियां किए जाने के मामले में कानपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है. रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे ज़मानत दे दी.

सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने इस संबंध में साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रीवा के रहने वाले आरोपी नागेश्वर सिंह बघेल का गिरफ्तार किया. जांच के दौरान साइबर पुलिस ने डिजिटल ट्रैकिंग, सोशल मीडिया गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के जरिए आरोपी की पहचान की.

कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जमानत

रविवार को आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई. पुलिस के अनुसार मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जांच में यह भी सामने आया है कि एक आरोपी भरत पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से संचालित हो रहा था, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है. जबकि तीसरा आरोपी विनोद कुमार जौनपुर जनपद का रहने वाला है और ऑटो चालक के रूप में काम करता है.

साइबर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. अन्य दो आरोपियों को लेकर भी आगे कि विधिक कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि सपा नेता प्रवीण यादव ने 11 जून को कानपुर साइबर थाने में अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.

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इस मामले में आरोपी नागेश्वर बघेल, भरत पटेल और विनोद कुमार के ख़िलाफ आईटी एक्ट और मानहानि करने का आरोप लगाया. शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर अखिलेश यादव की बेटी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने और आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत की थी. जिसमें चोरी तक की बात कही गई.

अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी का मामला

इस घटना के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि जिनके परिवार नहीं होते वो परिवारवालों का दुख नहीं समझ सकते हैं. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि बेटी-बेटी होती है. उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है. इस मामले में मैंने तत्काल पुलिस को निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज करो और कार्रवाई हो.

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