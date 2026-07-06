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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: गाड़ी हटाने को लेकर वाटर पार्क में बवाल, परिवार पर स्टाफ का हमला

Gorakhpur News: गाड़ी हटाने को लेकर वाटर पार्क में बवाल, परिवार पर स्टाफ का हमला

Gorakhpur News In Hindi: देवीपुर में स्थित रेनबो वाटर पार्क में रविवार 5 जुलाई को मनबढ़ कर्मचारियों ने परिवार के साथ घूमने आए परिवार पर लाठी, रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 06 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाटर पार्क में आए परिवार के साथ कर्मचारियों ने गाड़ी हटाने के विवाद में जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि परिवार के साथ युवती को जमीन पर पटक दिया और अभद्रता की. पीड़ित परिवार ने तहरीर में कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया है. इस मारपीट में परिवार के छह लोग घायल हो गए हैं. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गोरखपुर के चौरीचौरा थानाक्षेत्र के ग्राम सभा देवीपुर में स्थित रेनबो वाटर पार्क में रविवार 5 जुलाई को मनबढ़ कर्मचारियों ने परिवार के साथ घूमने आए परिवार पर लाठी, रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. इसमें करीब छह लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. 

                                                                                                                                                                                                                                          वाटर पार्क घूमने आई थी पीड़िता 

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौरीचौरा पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. गोरखपुर के बशारतपुर (थाना शाहपुर) निवासी पीड़िता मुस्कान सोनकर रविवार को अपने परिवार के साथ रेनबो वाटर पार्क घूमने आई थीं. शाम करीब 5 बजे जब पूरा परिवार वापस घर जाने के लिए निकला, तभी गाड़ी हटाने की बात को लेकर वाटर पार्क के कुछ स्टाफकर्मी गाली-गलौज करने लगे. 

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लाठी-डंडों-रॉड से हमला 

मुस्कान ने बताया कि विरोध करने पर मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और रॉड निकाल लिए और पूरे परिवार पर टूट पड़े. इस हमले में शिव कुमार और हर्षित सोनकर सहित परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पीड़ित युवती मुस्कान ने पुलिस को दी तहरीर में अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मारपीट के दौरान एक मनबढ़ युवक ने उसे जमीन पर पटक दिया, उसके साथ अभद्रता की. युवती का आरोप है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया. 

एक अन्य मोबाइल को रॉड मारकर तोड़ दिया और घटना का जो वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था, उसे भी डिलीट कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत 

इस संबंध में सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि रविवार 5 जुलाई को चौरीचौरा थाना पर रेनबो वाटर पार्क पर विवाद की सूचना प्राप्त हुई. इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई. जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि शाहपुर थानाक्षेत्र के बशारतपुर की रहने वाले पप्पू सोनकर की पत्नी मुस्कान सोनकर परिवार के साथ वाटर पार्क घूमने आई थी. जहां पर परिवार के द्वारा टिकट काउंटर के पास कार खड़ी की गई थी. उसे हटाने को लेकर वाटर पार्क के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के बीच वाद-विवाद और हाथापाई हुई. 

पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया गया. पीड़ित पक्ष की तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. घटना में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की जा रही है. जानकारी के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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Published at : 06 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News CRIME NEWS
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