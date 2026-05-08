बंगाल में बीजेपी की जीत से गदगद हैं मालिनी अवस्थी, कहा- अहंकार और अत्याचार जनता...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत पर मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी की प्रतिक्रिया सामने आई है. गायिका मालिनी अवस्थी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी जताई है. मालिनी अवस्थी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है.

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा है कि आनंद और उत्सव जैसी एक बयार बही है, वो ऐसे दिखा रहा है जैसे आजादी के समय में भारतवर्ष को आनंद हुआ हो. उन्होंने कहा कि "हम सब तो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन हमें लगता है कि बंगाल में जो ये बदलाव आया है और वहां एक होकर के बंगाल की जनता ने निर्णय दिया है पक्ष या विपक्ष में, ये साफ साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति हो या दल हो अहंकार और अत्याचार जनता नहीं सहन नहीं करती."

श्रावस्ती में मातम में बदलीं शादी की खुशियां, कार्यक्रम में आए बच्चे नदी में डूबे; 2 लापता

वोट के माध्यम से संदेश देती है जनता- मालिनी अवस्थी

वाराणसी दौरे पर पहुंची गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि जनता के पास जब भी अवसर आता है तो वह वोट के माध्यम से साफ और स्पष्ट संदेश देती है. इस बार भी सब बात कर रहे थे लेकिन सब को भय था, भय था उस गुंडागर्दी का, अत्याचार का कि क्या प्रभाव पड़ेगा.

भारत सरकार और गृह मंत्रालय की प्रशंसा की

उन्होंने कहा कि, मैं प्रशंसा करना चाहूंगी भारत सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई, जिससे वोटर को लगा कि वह निर्भय होकर वोट डाल सकता है. उन्होंने बताया कि वह साल 2011, 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव आयोग की ब्रांड एबेंसडर रही हैं.

बसपा नेताओं के सपा में आने से खुश अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, यह नेता सुभासपा में हुआ शामिल