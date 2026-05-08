बसपा नेताओं के सपा में आने से खुश अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, यह नेता सुभासपा में हुआ शामिल

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नेताओं के पार्टी बदलने और दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसी बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है. अखिलेश यादव की पार्टी में एक बड़े पद पर बैठे नेता ने समाजवादी पार्टी छोड़कर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की सदस्यता ले ली है.

हाल ही में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम था. जिससे अखिलेश यादव काफी खुश थे लेकिन अब सपा के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की सदस्यता ले ली है.

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इन लोगों ने ली सुभासपा की सदस्यता

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम सहित कुल 30 लोगों ने ओमप्रकाश राजभर की पार्टी की सदस्यता ली है. सुभासपा के मुताबिक, शहाबुदीन अंसारी, डॉ. मोहम्मद नाजिम अंसारी, ताजुदीन अंसारी, खालिद सैफी, कारी लईक अंसारी, मुफती मेहर आलम कासमी अंसारी, मो. अययुब अंसारी, मो. रिजवान, मोव नईम, कल्लन सैफी, शकील अहमद, उमर, जहीर अहमत, मो. इब्राहीम, मुन्तयाज, पदम प्रकाश, अंकित कुमार, मो. फुरफान, इन्जयामुलहक, बदर जमील, सद्दन खां, नवेद आलम, अनीस अहमद, वकील अहमद, कारी सलमान, वकील अहमद और बलराज प्रजापति ने सुभासपा की सदस्यता ली है.

हाल ही में कई नेताओं ने ली थी सपा की सदस्यता

आपको बता दें कि, हाल ही में 21 अप्रैल,2026, मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल से आए नेताओं ने सपा की सदस्यता ली थी. इनमें बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वालों में आजमगढ़ के जावेद आलम का नाम भी शामिल था. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जावेद आलम पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया था.

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