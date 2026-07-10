अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में दिया ये बयान, कहा- पराजय काल...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर टिपप्णी की है जिसमें उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज कराए जाने का दावा किया था. पूर्व सीएम ने बिना मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए लिखा- पराजय-काल विपरीत बुद्धि!

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा, कांग्रेस या अन्य सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी. यदि नहीं करा पाएंगी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया था? आस्था का दिखावा कर रहे लोगों ने यह पाप किया था, जबकि भाजपा ने अयोध्या को सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया.