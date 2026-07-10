'मैं इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर ही रहूंगा...', चंद्रशेखर आजाद के सामने पुलिसकर्मी ने जोड़े हाथ

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया. जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ सहारनपुर से मेरठ की ओर जा रहे थे. इस दौरान चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी तो टोल से निकल गई लेकिन उनके काफिले की कुछ गाड़ियों को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया था. जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर टोल पर पुलिसकर्मियों के पास गए जहां पुलिसकर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई.

इस दौरान एक इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आए और चंद्रशेखर आजाद उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाते दिखाई पड़े. इस दौरान इंस्पेक्टर ये कहता हुआ भी सुनाई पड़ा कि मैं इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा गाली नहीं दी थी किसी के हाथ जोड़ रहा हूं.

मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे

आपको बता दें कि इस हंगामे के बाद चंद्रशेखर आजाद का काफिला मेरठ की ओर बढ़ गया. चंद्रशेखर आजाद एसएसपी मेरठ द्वारा जो बदसलूकी प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ की गई थी, इस क्रम में वह उनसे मुलाकात करेंगे. चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह मेरठ एसएसपी से भी मुलाकात कर उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है ? इसके पीछे किसका हाथ है ? साथ ही चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन यह देखना होगा कि क्या पुलिस उन्हें मेरठ तक पहुंचने देती है या नहीं? चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि मैं स्पष्ट कहता हूं कि कोई निर्दोष जेल न जाए और दोषी कोई बचे नही.

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अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश को पता है मेरठ में क्या हुआ? और मैं भी चोरी से नहीं जा रहा हूं सबको बता कर जा रहा हूं. क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक देश में वह अच्छा नहीं, जब इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय चिंता होना लाजमी है. मेरी और मेरे जैसे न्याय प्रसंग हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वह उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार से कार्रवाई की मांग करें उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा पूछूंगा जिन्होंने यह कृत्य किया उनसे भी पूछूंगा.

रोकने पर भड़के चंद्रशेखर

रोके जाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या जिसको पुलिस रोक आकर छुपाना चाहती है. इसके अलावा उन्होंने एसएसपी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका व्यवहार समझ से परे है, वहां कोई हथियार नहीं था न ही डंडा, उसके बावजूद एसएसपी की भाषा और कार्रवाई सवाल खड़े करती है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई अधिकारी नारेबाजी से डर जाए तो क्या भरोसा वह कल को गोली नहीं चला सकता. इस तरह के अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने आत्महत्या की जगह संघर्ष का रास्ता चुनने की नसीहत दी, बोले कोर्ट हैं अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं है. जीवन एक बार मिला संघर्ष करना चाहिए.

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