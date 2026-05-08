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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती में मातम में बदलीं शादी की खुशियां, कार्यक्रम में आए बच्चे नदी में डूबे; 2 लापता

श्रावस्ती में मातम में बदलीं शादी की खुशियां, कार्यक्रम में आए बच्चे नदी में डूबे; 2 लापता

Shravasti News In Hindi: घोरमा परसिया गांव में एक शादी समारोह में आए पांच बच्चे खेलते-खेलते नदी की ओर चले गए और नदी डूब गए. हालांकि, 3 बच्चों को बचा लिया गया है, जबकि दो बच्चों की तलाश जारी है.

By : अम्मार रिजवी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 May 2026 03:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब कार्यक्रम में शामिल होने आए 5 बच्चे खेलते-खेलते नदी में डूब गए. हालांकि, तीन बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन दो बच्चे अभी भी लापता हैं. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आक्रोशित ग्रामीणों ने फोर-लेन जाम कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र स्थित भखला राप्ती नदी की है. बताया गया कि गिलौला क्षेत्र के घोरमा परसिया गांव में एक शादी समारोह में आए पांच बच्चे खेलते-खेलते नदी की ओर चले गए. गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन उन्हें नदी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण पांचों बच्चे डूबने लगे.

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3 बच्चों को सुरक्षित निकाला, 2 की तलाश जारी

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर दौड़े और पुलिस की मदद से तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. रेस्क्यू किए गए इन तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, नदी में लापता दो बच्चों का अब तक सुराग नहीं लग पाया है.

लोगों ने सड़क जामकर किया प्रदर्शन

वहीं, ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी और शिथिलता का आरोप लगाते हुए नाराज लोगों ने फोर-लेन सड़क पर जाम लगा दिया. हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि अगर प्रशासन जल्दी आता तो शायद हमारे बच्चे मिल जाते. वहीं, हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा. जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की.

लापता बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी

डीएसपी भरत पासवान ने कहा कि "सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय गोताखोरों को तैनात कर दिया गया था. तीन बच्चों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है. शेष दो बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात है."

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Published at : 08 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Shravasti News UP NEWS UP Police
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