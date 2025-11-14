(Source: ECI | ABP NEWS)
श्रावस्ती में बंद कमरे से संदिग्ध हालत में मिले 5 शव, ग्रामीणों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस
Shravasti Death: यूपी के श्रावस्ती में एक परिवार के पाँच लोगों की संदिग्ध हालत में शव मिले हैं, इनकी मौत कैसे हुई इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं.
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक ही घर में पांच लोगों की संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया है. बंद कमरे में पति, पत्नी और तीन बच्चों के शव मिले हैं. घटना का सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं. मामले की जांच की जा रही हैं.
खबर के मुताबिक श्रावस्ती के इकौना में कैलाशपुर मजरा लियाकत पुरवा में रहने वाले रोज अली, उनकी पत्नी और तीन बच्चों के शव उनके घर में एक बंद कमरे में मिले हैं. सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं दिखी तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
बंद कमरे से मिले 5 संदिग्ध शव
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला और तो कमरे का भयावह नजारा देखकर हर कोई सहम गया. घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
इन पांचों की मौत कैसे हुई क्या उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की है या फिर मौत की कोई और वजह है इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. फ़ॉरेंसिंक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं. पूरी घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही हैं.
पांच मौतों से गांव में मची दहशत
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इन मौतों से पूरे गांव में दहशत फेल गई है. पुलिस की टीम इस पूरे मामले को आत्महत्या, हत्या या कोई और वजह, हर पहलू से जांच में जुट गई हैं. संदिग्ध मौतों की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं है. मृतकों के परिजनों व आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजहें पता चल सकेगी. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.
