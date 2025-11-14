उत्तर प्रदेश में अब सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने लगी है, कोहरे और धुंध ने अब लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है. लोग अब गर्म कपड़े पहन रहे हैं. लेकिन साथ ही सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी हैं. नोएडा-गाजियाबाद जैसे जनपदों में कई जगहों पर हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है, जिसकी वजह से पूरे शहर गैस चैंबर्स में तब्दील होता दिख रहा है.

दिल्ली से सटे नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा में तो हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब से गंभीर श्रेणी के बीच चल गया हैं. आसमान में सुबह से ही हर ओर धुंध और धुआं दिखाई दे रही हैं. ये इतना गहरा है कि सूरज की किरणें भी धुंधली हो गई हैं.

गैस चैंबर बना नोएडा-गाजियाबाद

सांस में घुलता हुआ ये धुआं अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है. नोएडा और ग़ाज़ियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आ गए हैं, यहां के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है जो गंभीर श्रेणी की हवा में आता है जबकि कई जगहों पर ये 350 से ऊपर चल रहा है.

शुक्रवार सुबह को नोएडा के सेक्टर 125, सेक्टर 116 और सेक्टर 1 में हवा में प्रदूषण का स्तर 390 से 400 के पार हैं. ऐसा ही हाल ग़ाज़ियाबाद के वसुंधरा, इंदिरापुरम, संजय कॉलोनी और लोनी इलाके का हैं यहां भी एक्यूआई लेवल 400 के आसपास ही बना हुआ हैं. मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 332 रिकॉर्ड किया गया जबकि ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 388 दर्ज किया गया है.

लोगों को सांस लेना मुश्किल

इन आंकड़ों से साफ है इन शहरों में अब हवा साँस लेने के लायक़ नहीं बची हैं. बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही हैं. डॉक्टरों ने ऐसे में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी हैं. दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदूषण की वजह से उन्हें आंखों में जलन और खांसी जैसे समस्याएं हो रही हैं.

कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे गिरा पारा

मौसम विभाग ने आज 14 नवंबर को भी प्रदेश को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला और मध्यम कोहरा रहने की संभावना हैं. आने वाले दिनों में भी कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा.

17 नवंबर के बाद कोहरे में थोड़ी कमी आएगी लेकिन, मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान हैं. इस दौरान किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है. कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है. पिछले 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं इटावा, फुर्सतगंज, बरेली और बाराबंकी में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया.

यूपी में ओवरलोड ट्रक पास कराने वाले अफसरों पर बड़ा एक्शन, लखनऊ समेत 4 जिलों में FIR दर्ज