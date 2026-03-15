शिवपाल यादव ने बीजेपी को बताया लुटेरी सरकार, भतीजे अखिलेश को सीएम बनाने के लिए भरी हुंकार

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है. इसी को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

उत्तर प्रदेश के इटावा में मीडिया को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने मौजूदा सरकार को 'लुटेरी सरकार' करार दिया और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी.

#WATCH | Etawah, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Shivpal Singh Yadav says, "... In Lord Ram's rule, there was no discrimination, and in the BJP's rule, there is so much discrimination... The Bahujan Samaj and PDA are being neglected. Discrimination is happening against the… pic.twitter.com/1xRXcRZvTA — ANI (@ANI) March 15, 2026

रामराज से की बीजेपी शासन की तुलना

अपने चिर-परिचित अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा नेता ने कहा, "भगवान राम के राज में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन आज बीजेपी के शासनकाल में बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है." उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि इस सरकार में बहुजन समाज और 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उनका कहना था कि केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के साथ भी सत्ता पक्ष द्वारा जमकर भेदभाव किया जा रहा है.

पीडीए कार्यकर्ताओं को दिया 'घर-घर' जाने का निर्देश

शिवपाल यादव ने पार्टी और पीडीए के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह पीडीए से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वे बहुजन समाज के उन तमाम परिवारों के घर-घर जाएं, जिनका इस सरकार में अपमान हुआ है या जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है. उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से सीधा संपर्क कर उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए और अपने साथ जोड़ना चाहिए.

2027 में 'लुटेरी सरकार' हटाने का संकल्प

बीजेपी के पिछले 10 वर्षों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए शिवपाल ने कहा, "यहाँ से बीजेपी को हटाइए; देखिए पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इस जगह की क्या दुर्दशा कर दी है." उन्होंने अपने संबोधन का मुख्य लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा, "मैंने सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी की लुटेरी सरकार को सत्ता से हटाना है. हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है और अखिलेश यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है."