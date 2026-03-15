'चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए...', 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर बोले अखिलेश यादव

चुनाव आयोग की तरफ से आज दिनांक 15 मार्च को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा की तारीखों की घोषणा की जाएगी. चुनाव आयोग की तरफ से आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा की तारीखों की घोषणा से पूर्व अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि, "चुनाव आयोग को कई बार सवालों का सामना करना पड़ा है. चाहे वह एसआईआर को लेकर भेदभाव हो या उपचुनाव में सरकार द्वारा वोटों की हेराफेरी, कई सवाल उठे हैं."

निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाए आयोग- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि, "चुनाव आयोग जब आज कई राज्यों में चुनाव की घोषणा करने जा रहा है, तो चुनाव आयोग यह भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा... यह संवैधानिक संस्था है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल न खड़े हो."

बंगाल में बीजेपी चाहती है रिस्पेकटेड हार- अखिलेश यादव

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कोई टक्कर नहीं दे रही है, वह रिस्पेक्टेड हार चाहती है. बंगाल के लोग जागरूक हो गए हैं, और वहां ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं. भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी बंगाल के लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत करीब से देखा है."

अखिलेश ने की कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती पर कहा कि "हम सब चाहते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न मिले." उन्होंने कहा कि "बहुजन समाज को जगाने में मान्यवर कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है."