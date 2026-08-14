सलहज के संदूक में बंद मिला जीजा, बीवी ने पकड़ा, की जमकर धुनाई

उत्तर प्रदेश स्थित जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के मैनूपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हड़कंप मच गया. जब 45 वर्षीय जीजा को घर वालों ने सलहज की संदूक में छिपा पकड़ा. सलहज के घर में उसका कथित प्रेमी जीजा बक्से के अंदर छिपा मिला. युवक के पकड़े जाने के बाद महिला के परिजन इस कदर आक्रोशित हो गए कि उन्होंने उसके साथ जमकर पिटाई की. घटना के बाद महिला और युवक को गांव में घुमाए जाने का भी मामला सामने आया है. इस पूरे घटनाक्रम के अब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में युवक के साथ जमकर मारपीट की जा रही है साथ ही दोनों को गांव में घुमाया भी गया.

जानकारी के मुताबिक, युवक अहमदाबाद से करीब 1000 किलोमीटर दूर ट्रेन से मंगलवार देर रात ससुराल पहुंचा था और कमरे में फुसफुसाने की आवाज सुनकर परिजनों को शक हुआ. जिसके बाद तलाशी में वह संदूक के अंदर मिला. परिजनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और पत्नी को मौके पर बुलाया. इसके बाद पत्नी भी उसे पीटते हुए घर ले गई. बताया गया कि जीजा का अपनी सलहज से पिछले 7-8 साल से प्रेम संबंध था.

बताया जा रहा है कि सलहज के पति की पहले ही मौत हो चुकी है. आरोप है कि इसके बाद मैनूपुर निवासी युवक साले की पत्नी (सलहज) के संपर्क में था और कथित रूप से उसका खर्च भी उठाता था. दोनों के बीच लंबे समय से संबंध होने की चर्चा गांव में थी. इसी बीच परिजनों को युवक के महिला के घर आने की जानकारी हुई. परिजनों ने घर में युवक की तलाश शुरू की तो वह एक बक्से के अंदर छिपा मिला. बक्सा खुलते ही युवक को बाहर निकाला गया. इसके बाद मौके पर मौजूद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी.

वायरल वीडियो में कथित प्रेमी खून से लथपथ नजर आ रहा है. वीडियो में कुछ लोग युवक को चप्पलों और लात-घूंसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं. युवक खुद को बचाने का प्रयास करता हुआ और जान बख्शने की गुहार लगाता नजर आ रहा है. इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रहने का दावा किया जा रहा है.

घटना के दौरान महिला को भी परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद महिला और कथित प्रेमी को गांव में घुमाए जाने की बात सामने आई है. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

ग्रामीणों के मुताबिक महिला के पति की मौत के बाद कथित प्रेमी उसके संपर्क में आया था. आरोप है कि वह महिला के घरेलू खर्च में भी मदद करता था. दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने के बाद युवक का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया था.

घटना के बाद सामने आए वीडियो ने पूरे इलाके में चर्चा पैदा कर दी है. वीडियो में युवक की बेरहमी से पिटाई होती हुई नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.