यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव, बोले- 'दलित संतों के जरिए PDA का D...'

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अब हर वर्गों पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी है. पार्टी PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में दलितों यानी ‘D’ को साधने में लगी है. इसको लेकर अखिलेश यादव ने 5 नवंबर को दलित संतों की बड़ी बैठक बुलाई है. इसमें यूपी के अलावा पंजाब और हरियाणा के दलित संतों और दलित महापुरुषों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा. अखिलेश संतो का सम्मान भी करेंगे.

सपा की रणनीति सिर्फ बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं है. पार्टी की नजर संत रविदास, कबीरपंथ, महर्षि वाल्मीकि परंपरा और कांशीराम-डॉ. भीमराव आंबेडकर की विचारधारा से जुड़े सामाजिक समूहों पर भी है. पार्टी चाहती है कि दलित समाज के प्रभावशाली संतों और संस्थाओं के माध्यम से उसका संदेश अलग-अलग जातियों और समुदायों तक पहुंचे.

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बसपा के वोट पर अखिलेश की नजर

2022 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरा. 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई. वही, 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. बसपा के कमजोर प्रदर्शन के बाद सपा को दलित राजनीति में अपना आधार बढ़ाने का मौका दिखाई दे रहा है.

लोकसभा ने दलितों को दिया मौका

अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की थी. फैजाबाद में अवधेश प्रसाद की जीत को इस रणनीति की सफलता के तौर पर देखा गया, जबकि मेरठ में सपा प्रत्याशी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

संस्थाओं के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश

सपा अब दलित समाज के प्रभावशाली चेहरों के साथ धार्मिक-सामाजिक नेटवर्क को भी जोड़ना चाहती है. पार्टी का मानना है कि संतों, पंथों और संस्थाओं से जुड़ाव के जरिए दलित बस्तियों तथा विभिन्न बिरादरियों तक पहुंच बनाई जा सकती है. इसके जरिए उन मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश होगी, जो बसपा से दूरी बनाने के बावजूद अभी सपा के स्थायी मतदाता नहीं बने हैं.

भाजपा भी दलित समाज के बीच सामाजिक समरसता और संत परंपराओं के जरिए अपनी पहुंच बढ़ा रही है. भाजपा संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक ‘श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान’ चला रही है. इसके तहत संत संपर्क अभियान, समरसता यात्रा, छात्रावास संपर्क अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए दलित समाज के बीच पहुंच मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

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