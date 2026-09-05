Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में अधिकारियों के सामने छलका शहीद की मां का दर्द, शौर्य लौटाने की कही बात

लखनऊ में अधिकारियों के सामने छलका शहीद की मां का दर्द, शौर्य लौटाने की कही बात

लखनऊ में शौर्य चक्र विजेता शहीद सहायक कमांडेंट स्व. विवेक सक्सेना की 80 वर्षीय मां सावित्री सक्सेना अपनी वर्षों पुरानी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचीं और अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा बयां की.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Sep 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शौर्य चक्र विजेता शहीद सहायक कमांडेंट स्व. विवेक सक्सेना की 80 वर्षीय मां सावित्री सक्सेना अपनी वर्षों पुरानी फरियाद लेकर पहुंचीं. बुजुर्ग मां ने शहीद बेटे के परिवार को आवंटित भूमि से जुड़े मामले का जल्द निस्तारण कराने की मांग की.

शहीद की मां सावित्री सक्सेना लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित दरोगा खेड़ा की कृष्ण लोक कॉलोनी में रहती है. वह अपने बड़े बेटे रंजीत सक्सेना के साथ समाधान दिवस में पहुंचीं. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके बेटे सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना 8 जनवरी 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे. उनकी वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र और राष्ट्रपति पुलिस पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया था.

'सच्चा सनातनी कभी...', सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर तो बोले अखिलेश यादव

शहीद के परिवार को जमीन का शासनादेश

सावित्री सक्सेना के मुताबिक, शहीद के परिवार को भूमि आवंटन का शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वर्षों से मामला एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच घूम रहा है. उन्होंने कई बार आईजीआरएस के जरिए भी शिकायत की, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी.

मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग

80 वर्षीय सावित्री ने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया है. उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय दिलाने की भी मांग की. उनका कहना है कि सरकारी इससे अच्छा सम्मान वापस ले ले.

'सम्मान भी वापस करने की अनुमति दिलाई जाए'

सावित्री सक्सेना ने सरकार से शौर्य चक्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई सम्मान धनराशि, शौर्य चक्र और राष्ट्रपति पुलिस पदक को सम्मानपूर्वक वापस करने की अनुमति दिलाने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि शहीद बेटे की कुर्बानी और परिवार को मिले सम्मान के बावजूद अगर उनके जायज हक के लिए उन्हें वर्षों तक भटकना पड़े तो यह बेहद पीड़ादायक है. 

वहीं, एसडीएम अभिषेक सिंह ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए.

सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा सनातनी कभी...', सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर तो बोले अखिलेश यादव
'सच्चा सनातनी कभी...', सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर तो बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
यूपी: मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर RLD नेताओं का निशाना, क्यों बढ़ी तल्खी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर में मस्जिद गिराने पर भड़के खालिद रशीद, सरकार को दी नसीहत!
सहारनपुर में मस्जिद गिराने पर भड़के खालिद रशीद, सरकार को दी नसीहत!
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan | Shastrartha: सियासत के नाम फिर से हिंदू-मुसलमान? | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Saharanpur Bulldozer Action: यूपी में अवैध मस्जिद पर एक्शन.. बढ़ी सियासी टेंशन !। UP Politics
Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
टेलीविजन
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
शिक्षा
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
Apple के नए CEO को कितनी मिल रही सैलरी, टॉप-5 सीईओ से कितनी कम?
हेल्थ
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
बुखार उतर गया, लेकिन सीने की जकड़न नहीं गई? लक्षणों को न करें नजरअंदाज
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget