ओपी राजभर के इस दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल, सीटों पर फंस सकता है पेच

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का यूपी में सीटों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. राजभर ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 60 नहीं बल्कि 82 सीटों की लिस्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी हैं. वहीं वाराणसी की दो सीटों शिवपुर और अजगरा पर भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

दरअसल कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर सोमवार के दिन वाराणसी के गोपपुर इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतक पिंटू राजभर के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया. पिंटू राजभर की बीते सप्ताह हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उन्होंने पिंटू के परिजनों से संवेदना प्रकट की और परिवार को ढाढ़स बंधाया. इस दौरान राजभर ने प्रदेश के दूसरे सियासी मुद्दों को लेकर एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत भी की.

82 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का दावा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे ओमप्रकाश राजभर ने यूपी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव को लेकर लगातार ज़मीन पर काम कर रही हैं. वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारें को लेकर उन्होंने जवाब दिया. राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमनें 60 नहीं बल्कि 82 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है. हमारी इन विधानसभा में पूरी तैयारी है.

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ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. वाराणसी में भी दो विधानसभा सीट शिवपुर और अजगरा पर हमने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है. 29 नवंबर को आजमगढ़ के ITI मैदान पर एक विशाल जनसभा को आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे. इसमें 1.5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है.

'पूर्वांचल में सपा को मिलेंगी सिर्फ 6 सीटें'

सुभासपा प्रमुख ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के नेताओं की विनाश काले विपरीत बुद्धि है. अगर अखिलेश यादव बहुत कोशिश करेंगे तो पूर्वांचल के 125 में उन्हें 6 सीट मिल सकती है बाकी सब एनडीए जीतेगी यह तय है. सपा कार्यकर्ता सब जानबूझकर खुद ही समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी की AI जेनरेटेड वीडियो बनाते हैं. हम लोग तो सिर्फ शेयर करते हैं.

वहीं सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि, वह अभी बच्चा है, हम उनके चाचा हैं. सोच समझकर बात करनी चाहिए.