हरिद्वार के भगवानपुर से सामने आई एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझाकर बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक़ मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया. जिसके बाद उसके शव को ठिकाने लागने के लिए नदी किनारे फेंक दिया गया.

भगवानपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 मई को बहबलपुर से लव्वा गांव जाने वाले रास्ते पर नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था.

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पुलिस ने ऐसे किया ब्लाइंड केस का पर्दाफाश

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और शव की पहचान के लिए गृह मंत्रालय के NETGRID पोर्टल का सहारा लिया. पुलिस ने शव की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक टीमें भेजी गईं. आखिरकार मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी 23 वर्षीय कलीम के रूप में हुई.

इसके बाद पुलिस ने इलाके के करीब 120 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध काली क्रेटा कार नजर आई. सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस होटल धरोहर तक पहुंची, जहां इस हत्याकांड की पूरी परतें खुलती चली गईं. जांच में सामने आया कि मृतक कलीम अपने भाई कामिल के साथ काम की तलाश में भगवानपुर आया था. दोनों रात में खाना खाने होटल धरोहर पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

काम तलाश में आया था मृतक

आरोप है कि होटल संचालकों और वहां मौजूद युवकों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी. कामिल किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन कलीम आरोपियों के चंगुल में फंस गया. जिसके बाद उन्होंने कलीम को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी शव को काली क्रेटा कार की डिग्गी में डालकर लव्वा गांव के नदी किनारे फेंक आए.

पुलिस ने इस मामले में सौरभ चौहान, अंकित कुमार, हर्ष, अनमोल सैनी और विशाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल डंडे, मृतक का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार भी बरामद कर ली गई है. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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