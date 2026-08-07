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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यौन शोषण कानून की हो समीक्षा, इसके दुरुपयोग से...', बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान

'यौन शोषण कानून की हो समीक्षा, इसके दुरुपयोग से...', बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान

Gonda News In Hindi: पूर्व सांसद ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग से परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हर जिले में झूठे यौन शोषण के आरोप लगाकर फंसाने का नेटवर्क सक्रिय है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 09:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली को संबोधित करते बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि यह रैली यौन शोषण संबंधी कानून के दुरूपयोग के खिलाफ आक्रोश के रूप में भी याद की जाएगी. उन्होंने संतों की मांग का समर्थन करते हुए कानून की समीक्षा की बात कही.

इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा, "इस कानून के दुरुपयोग से परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हर जिले में झूठे यौन शोषण के आरोप लगाकर फंसाने का नेटवर्क सक्रिय है. संतों ने मांग की है कि कानून की समीक्षा होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग न हो, मेरा भी यही मत है."

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विपक्षी पार्टियों पर निशाना 

बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, "पिछले 10-15 साल से विपक्षी नेतृत्व अपना एजेंडा लेकर मैदान में नहीं आता है. जंतर-मंतर पर कभी किसानों, कभी शाहीन बाग, कभी महिलाओं और कभी अन्य मुद्दों के पीछे आकर भाजपा पर वार करते हैं. विपक्षी पार्टियों की हिम्मत सीधी भाजपा पर वार करने की नहीं है."

महिला पहलवानों के आरोपों को बताया साजिश 

पूर्व सांसद ने महिला पहलवानों के आरोपों पर बोलते हुए कहा, “अगर मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता. मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी प्रकरण सत्य पाया गया तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा. यह अहंकार नहीं, आत्मविश्वास था. आरोप सिर्फ गुड टच और बैड टच का है. मैंने किसी की साड़ी नहीं खींची. मेडल पहनाते समय टच हो गया. दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन किसी रेपिस्ट या कत्ल के खिलाफ नहीं देखा.”

उन्होंने कहा कि 127 तारीखों पर चार जजों के सामने सुनवाई हुई. विरोधी पक्ष देरी करते रहे. अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो उनका अधिकार है, इससे चर्चा जारी रहेगी. राजनीति का काम चर्चा, पर्चा और खर्चा है. मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हुआ, कनाडा में पोस्टर लगे, 42 बड़े लोग शामिल थे.

'यह केस बनेगा सिंबल'

बृजभूषण सिंह ने 3 अगस्त के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कक्षा 8 में तीन बार फेल हुए और भैंस चराने वाले व्यक्ति पर पूरी ज्यूडिशरी चर्चा कर रही है. यह अयोध्या के संतों का आशीर्वाद है. यह केस सिंबल बनेगा कि कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग हो रहा है. कमजोर लोग भार नहीं उठा सकते, इसलिए समीक्षा जरूरी है.

भगवान राम का दिया उदाहरण 

बृजभूषण सिंह ने कैकेयी-मंथरा का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए लांछन लिया. महिला पहलवानों के मामले से अब उन्हें देश-विदेश में जाना जाता है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
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