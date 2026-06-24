शामली: वलीमे की दावत में गो मांस परोसने के मामले में बड़ा एक्शन, बैंक्वेट हॉल पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के शामली में निकाह के बाद हुई वलीमा की दावत में कथित तौर पर गाय का मांस परोसने के मामले पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया और अवैध तरीके से बनाए गए इस बैंक्वेट हॉल को सील कर बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया. इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है.

खबर के मुताबिक़ शामली के कैराना में ‘मुगल बैंक्वेट हॉल’ में बीते दिनों निकाह के बाद वलीमा (रिसेप्शन) रखा गया था. दावा है कि इसमें कथित तौर से गाय का मांस परोसा गया था. ये मामला सामने आने के कुछ दिन बाद अधिकारियों ने ‘अवैध’ रूप से निर्मित बैंक्वेट हॉल के खिलाफ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

वलीमा में गाय का मांस परोसने का आरोप

अधिकारियों के अनुसार, जिला प्रशासन ने ‘मुगल बैंक्वेट हॉल’ को सील कर दिया है और परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर उसके मालिक को नोटिस जारी किया है. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता जगदेव सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बैंक्वेट हॉल को नोटिस जारी करने के बाद सील किया गया था. नोटिस में मालिक से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि कथित अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त क्यों न किया जाए.

अधिकारी ने बताया कि मालिक नोटिस का जवाब देने में विफल रहा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 16 जून को शादी करने वाले फरमान ने 18 जून को इस बैंक्वेट हॉल में वलीमा किया था, जहां कथित तौर पर गोमांस परोसा गया था.

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शादी में मिली कार भी जब्त

पुलिस इस मामले में पहले ही चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में दूल्हा फरमान, उसका चाचा सलमान, बैंक्वेट हॉल का मालिक अनीस अहमद और रसोइया खलील शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि शादी के दौरान दूल्हे को कथित तौर पर उपहार में दी गई एक कार भी जब्त कर ली गई है. आरोप है कि इस वाहन का इस्तेमाल गोमांस के परिवहन के लिए किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

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