पुतला दहन केस में MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय कपूर समेत 6 लोगों पर 450 रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित पुतला दहन प्रकरण में गुरुवार (25 जून) को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले का निस्तारण कर दिया. कोर्ट ने पूर्व विधायक संजय कपूर, एआईसीसी सदस्य मुतीउर्रहमान खान उर्फ 'बबलू समाजसेवी मामून शाह खान, कुमार एकलव्य समेत कुल छह अभियुक्तों पर 450-450 रुपये का जुर्माना लगाया है.

छह अभियुक्तों पर 450-450 रुपये का जुर्माना किया गया अधिरोपित

गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पुतला दहन मामले की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए सभी छह अभियुक्तों पर 450-450 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया. इस मामले में पूर्व विधायक संजय कपूर, एआईसीसी सदस्य मुतीउर्रहमान खान उर्फ बबलू, समाजसेवी मामून शाह खान और कुमार एकलव्य समेत अन्य लोग अभियुक्त थे.

कोर्ट के आदेश के बाद सभी संबंधित व्यक्तियों ने फैसले का सम्मान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अपनी पूर्ण आस्था जताई. इस दौरान मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहा कि वे न्यायपालिका की गरिमा, संविधान और कानून के शासन का सम्मान करते हैं.

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कोर्ट के फैसले के बाद समर्थकों ने इसे संविधान के प्रति बताई प्रतिबद्धता

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को आगे भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप शांतिपूर्ण तथा वैधानिक तरीके से उठाया जाता रहेगा. न्यायालय के फैसले के बाद समर्थकों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप लिया गया निर्णय बताते हुए कानून और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताई.

रामपुर के पुतला दहन प्रकरण में एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के साथ मामले का निस्तारण हो गया है. अदालत ने छह अभियुक्तों पर जुर्माना लगाते हुए मामले को समाप्त कर दिया, जबकि संबंधित पक्षों ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून और संविधान में अपनी आस्था व्यक्त की.

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