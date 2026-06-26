महोबा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राज में कसाई को देखकर गाय कांपती थी. लेकिन, योगी राज में गाय को देखकर कसाई कांपता है. वहीं, राहुल गांधी के अहंकारी सरकार वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने इसे योगियों और कर्मयोगियों की सरकार बताया.

यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार को अपने महोबा दौरे के दूसरे दिन पूरी तरह सियासी रंग में नजर आए. उन्होंने पहले चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के साथ ऐतिहासिक कीरत सागर और कान्हा गौशाला का भ्रमण किया. इसके बाद शक्ति पीठ मां चंद्रिका देवी मंदिर में माथा टेका. इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए.

सपा सरकार में कसाई देख कांपती थी गाय

धर्मपाल सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल और वर्तमान योगी सरकार में जमीन-आसमान का अंतर है. जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब कसाई को देखकर गाय कांपती थी लेकिन, आज यूपी में कानून का राज है और अब गाय को देखकर कसाई कांपता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को गायों की नहीं, बल्कि कसाइयों की चिंता है, इसलिए वे सरकार पर बेबुनियाद सवाल उठाते हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार को अहंकारी बताए जाने के सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह योगियों की सरकार है, भोगियों और ढोंगियों की नहीं. मंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति हमेशा से आस्था पर आधारित रही है. जब एक संत सूबे का मुख्यमंत्री हो और एक परम कर्मयोगी देश का प्रधानमंत्री हो, तो वहाँ घमंड या अहंकार का कोई स्थान ही नहीं बचता.

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पीएम मोदी के सबका साथ के नारे का जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूलमंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर काम करती है. यह देश और प्रदेश सबका है, इसलिए सभी को इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. मंत्री ने सपा और विपक्ष को महा घमंडी करार देते हुए कहा कि जो लोग अभी से सत्ता में आने पर देख लेने की धमकियां दे रहे हैं, उनका अहंकार जनता देख रही है.

धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर यानी साल 2027 में ही होगा और जनता इस घमंड का जवाब देगी.

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