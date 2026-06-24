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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क, नोएडा-वाराणसी समेत कई जिलों में अवैध संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क, नोएडा-वाराणसी समेत कई जिलों में अवैध संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ कोचिंग में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश भर में प्रशासन सतर्क हो गया हैं. इस दौरान नोएडा समेत कई जिलों में अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान चलाया गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग में 15 मासूम जिंदगियों के खत्म होने के बाद, पूरे उत्तर प्रदेश के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन प्रदेश भर में सतर्क नज़र आ रहा है. नोएडा से वाराणसी तक प्रशासन की टीम ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों की जांच की.  

नोएडा जिला प्रशासन भी लखनऊ की घटना के बाद पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.  छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले में बिना पंजीकरण और बिना फायर सेफ्टी के चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक बड़ा जांच अभियान शुरू कर दिया गया है. इसके तहत नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, जहाँ तीन कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है. 

अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ अभियान

नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट शरद, DIOS चंद्रशेखर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) प्रदीप कुमार के नेतृत्व में जांच का यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान सेक्टर 113 में दो कोचिंग संस्थान और सेक्टर 49 में एक सेंटर को सुरक्षा मानकों और पंजीकरण की कमी के कारण सील कर दिया गया है. 

नोएडा में फिलहाल केवल 57 कोचिंग संस्थान ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में नियमों के विरुद्ध सेंटर चलाए जा रहे हैं. प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. 

वाराणसी में आठ कोचिंग सेंटर सील

वाराणसी में कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और व्यावसायिक गतिविधियों वाली इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर आठ कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया. इनमें L1, ALLEN , AAKASH और महिंद्रा कोचिंग संस्थान शामिल हैं. विकास प्राधिकरण अगले 15 दिन ये अभियान चलाएगा. मानक के विपरीत भवन संचालित होने पर कार्रवाई तय है. इसके लिए हरेक ज़ोन में टीमें गठित की है.

महोबा में भी चला चेकिंग अभियान

महोबा में शासन के निर्देशों के बाद मंगलवार को सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटरों पर डंडा चला. एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे और सीओ सिटी रविकांत गौड़ के नेतृत्व में शहर के रामकथा मार्ग समेत कई इलाकों में छापेमारी की. जिससे अवैध और असुरक्षित तरीके से कोचिंग चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया. टीम के पहुँचते ही कई संचालक अपनी कोचिंग बंद कर मौके से रफूचक्कर हो गए. 

इस सघन चेकिंग अभियान में तीन कोचिंग संस्थान ऐसे पाए गए, जो सुरक्षा मानकों और सरकारी गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन कर रहे थे. जिसके बाद उन्हें सील कर दिया गया. जबकि, दो अन्य संस्थानों पर भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने साफ कहा कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

इनपुट- नोएडा से रविंद्र जयंत, वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी और महोबा से इमरान खान की रिपोर्ट

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Published at : 24 Jun 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Varanasi News Mahoba News UP News NOIDA NEWS Lucknow Coaching Fire
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