'क्या आप ये कांवड़ यात्रा में कर सकते हैं', ASP अनुज चौधरी के ताजिया नापने वाले वीडियो पर AIMIM

'क्या आप ये कांवड़ यात्रा में कर सकते हैं', ASP अनुज चौधरी के ताजिया नापने वाले वीडियो पर AIMIM
UP News In Hindi: एएसपी अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल मोहर्रम से पहले उनका ताजिये की नपाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. इस वीडियो को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है.
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल मोहर्रम से पहले उनका ताजिये की नपाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. इस वीडियो को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है. अनुज चौधरी द्वारा इस नपाई ने सियासी तूल पकड़ ली है.
अनुज चौधरी के ताजिये की जांच के वायरल वीडियो पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "अनुज चौधरी ने जूते पहनकर ताजिये की लंबाई नापी ये बहुत ही गलत है. हम इसकी निंदा करते हैं." शादाब ने आगे कहा, "ये काम वे ताजिये बनाने वाले से करा सकते थे. क्या उनके रूल बुक में रील है."
शादाब खान ने अनुज चौधरी से पूछा सवाल
AIMIM नेता शादाब खान ने अनुज चौधरी से कहा, "वर्दी उतार कर सामने आइये. क्या आप ये कांवड़ यात्रा में कर सकते हैं?" शादाब ने आगे कहा कि रीलबाजी को तो सीएम भी मना करते हैं. आइये वर्दी उतारिए, चुनाव लड़िए और अगर बीजेपी पसंद है तो पार्टी जॉइन करिए पर वर्दी का सम्मान बनाइए. AIMIM नेता ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा में तो आप पैर दबाकर फूल बरसाते हैं. आप टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी पाते है और आप सेवक हैं.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर शादाब चौहान की प्रतिक्रिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने टिप्पणी की है. मामले पर उन्होंने कहा, "राम मंदिर के नाम पर ढेर सारा झूठ फैलाया गया. इनका लक्ष्य आस्था नहीं, कुछ और है. क्या कहीं बुलडोज़र या एनकाउंटर होगा?" उन्होंने आरोप लगाया कि सब इन्हीं के लोग हैं. आरोप बाबर के लूटने पर लगता था लेकिन यहां लूट और डकैती हुई है.
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