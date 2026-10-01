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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव

शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव

शाहजहांपुर जिले में एक मंदिर में रहने वाले दो साधुओं की एक व्यक्ति ने भारी वस्तु से हमला करके हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्के शवों को जला दिया.

Written By : कौशलेंद्र मिश्र |  Updated at : 01 Oct 2026 03:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक मंदिर में रहने वाले दो साधुओं की एक व्यक्ति ने कथित रूप से किसी भारी वस्तु से हमला करके हत्या कर दी और बाद में उन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने उक्त जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक (एसपी) सौरभ दीक्षित ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को बताया कि थाना खुदागंज अंतर्गत सूथा गांव में एक धार्मिक स्थल है, जहां पर देखरेख के लिए साधु बिहारी दास (60) तथा गोपाल दास (70) काफी समय से रहते हैं. मंदिर के पास एक जमीन है जो साधु गोपाल दास के नाम पर है. 

उन्होंने बताया कि गांव का ही रहने वाला आरोपी सुमित सिंह अगस्त महीने में जेल से छूटकर आया और मंदिर में ही साधुओं के पास बैठने लगा. वह मंदिर पर स्वयं रहना चाहता था और इसी उद्देश्य से सुमित ने आज सुबह कथित रूप से साधुओं की हत्या कर दी और बाद में ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें जला दिया. दीक्षित ने बताया कि पुलिस को एक ग्रामीण ने सूचना दी जिसके बाद पुलिस पहुंची और साधुओं के शव कब्जे में लिए. 

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मंदिर को अपने संरक्षण में लेना के चलते आरोपी ने की हत्या

पुलिस ने मामले में आरोपी सुमित सिंह को हिरासत में ले लिया है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसने पहले वजनदार वस्तु से प्रहार करके दोनों साधुओं की हत्या की और बाद में शवों को जला दिया. वह इस मंदिर को अपने संरक्षण में लेना चाहता था. पुलिस ने आरोपी सुमित सिंह के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर दोनों साधुओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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आरोपी सुमित कुछ दिन पूर्व जमानत पर आया था छूट कर

SP सौरव दीक्षित ने कहा कि, 'सुबह करीब 7:00 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर एक देवस्थान में दो सन्यासियों के शरीर जले हुए मिले हैं. फॉरेन्सिक टीम मौके पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ की गई है. शिवकुमार, जो देवस्थान के संरक्षक भी हैं उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है कि गांव का ही एक लड़का सुमित कुछ दिन पूर्व जमानत पर छूट कर आया है'. वह कुछ दिनों से इस देवस्थान पर दोनों सन्यासियों के साथ उठने बैठने लगा था.

गांव वालों ने प्रारंभिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि दोनों सन्यासियों को उसने एक बार कहा था कि आप दोनों यहां से हट जाएं और मैं यहां रहने वाला हूं. कल देर रात में यह घटना की गई है. दोनों जले शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.  नामजद आरोपी सुमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.'

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Published at : 01 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shahjahanpur News
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