शराब की ऐसी तलब नहीं देखी होगी, हाथ में पेशाब की थैली लेकर अस्पताल से ठेके पर पहुंचा शख्स

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेहद हैरान करने वाला नजारा दिखा, जहां एक शराबी की लत को देखकर हर कोई चौंक गया. ये शख्स सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन शराब की तलब में वो पट्टियों के साथ और हाथ में पेशाब की थैली लेकर ही ठेके पर पहुंच गया.

ये अजीबो-गरीब मामला शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का है, जहां निगोही क्षेत्र के रहने वाला विपिन सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लाया गया था. उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं थी. डॉक्टरों ने उसके शरीर में पेशाब की थैली लगाई थी.

शराब की तलब चढ़ी तो ठेके पर पहुंचा

इलाज के बीच में ही विपिन को शराब की तलब चढ़ गई, जिसके बाद वो ख़ुद को रोक नहीं पाया. फिर तो उसने आव देखा ताव और अस्पताल के बिस्तर से उठा, शरीर पर लगी पट्टियां भी उसे नहीं रोक पाई और हाथ में पेशाब की थैली लेकर चल पड़ा और सीधा शराब के ठेके पर पहुंच गया.

इलाज के बीच ही मौका मिलते ही विपिन अस्पताल के वार्ड से बाहर निकला और सीधा शराब के ठेके पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने सीधा ठेके पर जाकर शराब खरीदी और वहां से चल दिया. इस बीच रास्ते में उसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया.

अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि अस्पताल की निगरानी व्यवस्था इतनी ढीली है कि पेशाब की थैली लगाए मरीज बाहर निकल गया और किसी को पता तक नहीं चला. अस्पताल प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी. इस बीच शराबी के ठेके पर पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

