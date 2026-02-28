संतकबीर नगर में दो जगह हो रही थी अवैध अफीम की खेती, पुलिस ने 78.4 किलो पौधे किए जब्त

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में अवैध अफीम की खेती के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. पुलिस ने गंगौली और लोहरसन गांव में एक साथ दो स्थानों पर छापेमारी कर अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों स्थानों से कुल 78.4 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे, फल और फूल बरामद हुए जिनकी अनुमानित कीमत करीब सवा करोड़ रुपये आंकी गई है.

क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अमित कुमार की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दूबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान गंगौली गांव पहुंची. सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने मकान के पीछे बाउंड्री के अंदर हरे पौधे काटकर इकट्ठा कर रहा है. टीम ने गंगौली निवासी मोहम्मद वकील पुत्र मंसबदार को उसके मकान से सटे खेत में अवैध अफीम की खेती करते हुए रंगे हाथ पकड़ा. उसके कब्जे से जड़, फल और फूल सहित 68.7 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अफीम की बुवाई करना स्वीकार किया.

दूसरा आरोपी पकड़ा

इसी कार्यवाही के तहत बेलहरकला पुलिस ने अनिल कुमार के नेतृत्व में लोहरसन गांव में छापेमारी कर एक और अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मोहम्मद रईस पुत्र स्व. अब्दुल हई, निवासी लोहरसन को 9 किलोग्राम 700 ग्राम अफीम के पौधों के साथ गिरफ्तार किया. उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया.

एक हफ्ते में 5वां मामला

जिले में अवैध अफीम की खेती के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते एक सप्ताह के भीतर यह 5वां मामला है. इससे पहले दुधारा पुलिस ने 28.5 किलो, बखिरा पुलिस ने 33 किलो और धर्मसिंघवा व बखिरा पुलिस ने 21 किलो अफीम के हरे पौधे जब्त किए थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.