Sant Kabir Nagar News: 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ बदमाश के पैर में लगी गोली

यूपी के संत कबीर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत दुधारा पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार देर रात हुई एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी फरार तस्कर अनीश को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के मुताबिक, दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद-करमा खान रोड पर नहर के पास दुधारा पुलिस और एसओजी की टीम ने वांछित अभियुक्त अनीश (50 वर्ष) की घेराबंदी की. पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन खुद को घिरा देख तस्कर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली

पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने एक 315 बोर का अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.

गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट में था वांछित

बताया गया कि आरोपी अनीश लंबे समय से फरार चल रहा था और गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित था. इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. गौरतलब है कि इससे पूर्व 8 और 9 जनवरी को हुई अलग-अलग मुठभेड़ में भी तीन तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े थे.



कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी प्रकार का अपराध शासन के मंशा के अनुरूप कतिपय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.