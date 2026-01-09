संतकबीर नगर: गो तस्करी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में दुधारा थाना क्षेत्र के रक्सा कला गांव के पास पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में दो गो तस्करों को पैर में गोली लगी है. दोनों गो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीन गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. फरार गो तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है.

गुरुवार की भोर में पुलिस को दुधारा थाना क्षेत्र में गोकशी की सूचना मिली. सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो गोकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो गो तस्करों को पैर में गोली लगी, जबकि तीन गोकशी करने वाले बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

दो तमंचा और गो मांस बरामद

मुठभेड़ में घायल गोकशों के पास से दो तमंचा, कारतूस, चाकू, गो मांस व गोकशी का अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस ने गोकशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी जब्त किए हैं. मुठभेड़ में घायल गोकशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फरार गोकशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

एसपी के सामने गिड़गिड़ाए बदमाश

एसपी संदीप कुमार मीणा ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली. एसपी के सामने दोनों घायल बदमाश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे. बदमाशों ने एसपी से कहा, "बाबा हमें माफ कर दो." यह घटना गोकशी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को दर्शाती है. पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.