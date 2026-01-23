संभल में फिर नए CJM की तैनाती, 2 दिन में आदित्य सिंह का तबादला, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से नए सीजेएम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) की तैनाती की गई है. अब दीपक कुमार जायसवाल, सीजेएम, कौशाम्बी को सीजेएम संभल बनाया गया है. जबकि आदित्य सिंह, सीजेएम संभल को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल, चंदौसी के खाली कोर्ट में भेज दिया गया है.

दो दिन पहले ही सिविल जज, सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को विभांशु सुधीर की जगह सीजेएम संभल बनाया गया था लेकिन, इस फैसले को लेकर वकीलों में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद अब आदित्य सिंह की जगह नए सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल को सँभल सीजेएम बनाया गया है.

2 दिन पहले CJM आदित्य सिंह की हुई थी तैनाती

दरअसल दो दिन पहले ही संभल के पूर्व सीजेएम विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है. सीजेएम विभांशु सुधीर संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने के बाद चर्चा में आए थे. इस फैसले के कुछ दिन बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका ट्रांसफर संभल से सुल्तानपुर में कर दिया.

विभांशु सुधीर के तबादले के बाद उनकी जगह आदित्य सिंह को सीजेएम सँभल बनाया गया था. ये वही सीजेएम थे जिन्होंने सितंबर 2024 में सँभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सर्वे की टीम जामा मस्जिद सर्वें के लिए पहुँच गई थी और इसके बाद ही वहां हिंसा भड़क गई थी.

सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले और उनकी जगह आदित्य सिंह को सीजेएम संभल बनाए जाने के बाद इसे लेकर कई तरह से सवाल उठने लगे थे. संभल में वकीलों द्वारा भी विभांशु सुधीर के तबादले पर नाराजगी देखने को मिली थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर संभल में एक बार नए सीजेएम की पोस्टिंग की गई है. अब दीपक कुमार जायसवाल सीजेएम संभल होंगे.

