नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी

उत्तर प्रदेश में कोहरा और शीतलहर का असर कम होने के बाद आज शुक्रवार 23 जनवरी से मौसम बदल रहा हैं. पश्चिमी यूपी में नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में आज मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई हैं. कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान जनपद में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड का दौर और बढ़ेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार बन रहे हैं. इस दौरान संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई हैं. आगरा, मथुरा, सहारनपुर समेत कई जिलों में आज ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. वहीं पूर्वी संभाग में भी कुछ जगहों पर बारिश के बौछारें पड़ने का अनुमान हैं.

नोएडा-गाजियाबाद में हुई बारिश

दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में शुक्रवार सुबह बारिश के साथ शुरू हुई. कल देर शाम से ही मौसम बदलने लगा था, जिसके बाद आसमान में घने-काले बादल छाने लगे और सुबह होते-होते यहां कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, ठंडी हवाओं ने सर्दी को और बढ़ा दिया हैं. आज दिनभर यहां बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान हैं. नोएडा में अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यूपी में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का असर यूपी में दिखाई दे रहा हैं. ऐसे में आज यूपी के सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई हैं. आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. जिससे तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी और सर्दी बढ़ेगी.

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सँभल, बदायूं, नोएडा, बुलंदशहर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज में बिजली की चमक के साथ अनेक स्थानों पर बारिश होगी और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है. वहीं बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है.

इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई और कन्नौज में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है.