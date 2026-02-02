यूपी: बहन की 'जुदाई' नहीं बर्दाश्त कर पाया भाई, विदाई के बाद फांसी लगाकर दी अपनी जान, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आत्महत्या की एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, यहां एक भाई ने बहन की विदाई के बाद पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. वहीं इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के मुताबिक, थाना रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला जगत निवासी मुकीम खान उर्फ चांद की बेटी शाजिया का देर रात रविवार को निकाह था. बैंक्विट हॉल से बहन की विदाई के बाद उनका बेटा हमजा अपनी मां शकीला से घर की चाबी लेकर घर आया था. स्थानीय लोगों ने पंजू सराय पुलिस चौकी को किशोर के आत्महत्या की सूचना दी. थाना प्रभारी निशांत कुमार राठी ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की. साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए.

मृतक के पिता ने क्या बताया?

मृतक के पिता मुकीम खान उर्फ चांद ने बताया कि, घर में बेटी शाजिया की शादी थी. शादी का कार्यक्रम मंडप में चल रहा था. हमजा भी वहीं काम कर रहा था. अचानक वह वहां से कब चला गया, उन्हें पता नहीं चला. उन्हें लगा कि वह कहीं आसपास होगा. बाद में मोहल्ले वालों से सूचना मिली कि बेटे ने फांसी लगा ली है. जब वे घर पहुंचे, तो हमजा पलंग पर पड़ा था. मोहल्ले के लोगों ने उसे फांसी के फंदे से उतारा था.

बहन की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाया हमजा

मृतक के पिता ने यह भी बताया कि हमजा की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, वह अपनी प्यारी बहन ज्यादा लगाव करता था. अपनी बहन की शादी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया. मृतक के पिता ने कहा कि, हमजा ने अपनी प्यारी लाडली बहन की शादी की जुदाई दिमाग में फिट कर ली और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान सामने नहीं आया है.