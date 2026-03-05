ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ शुरू हुई जंग आज छठे दिन में पहुंच गई है. इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है. ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी निंदा की है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई संयुक्त और खुली आक्रामकता की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है. बोर्ड संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करता है कि वे युद्धविराम सुनिश्चित करने और क्षेत्र को विनाशकारी युद्ध में धकेलने से रोकने के लिए तत्काल, प्रभावी और ठोस कदम उठाएं..."

युद्ध विराम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट के मुताबिक, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के मिलकर किए गए खुले हमले की कड़ी और साफ तौर पर निंदा करता है. बोर्ड यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करता है कि वे सीजफायर पक्का करने और इलाके को खतरनाक जंग में जाने से रोकने के लिए तुरंत, असरदार और ठोस कदम उठाएं."

'अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सिर्फ बहाना'

एक प्रेस स्टेटमेंट में, बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में काफी तरक्की हुई है. ओमान के विदेश मंत्री, बद्र अल-बुसैदी, जो बातचीत में बीच-बचाव कर रहे थे, के मुताबिक ईरान अमेरिका की लगभग सभी शर्तों पर मान गया था. इसके बावजूद, अमेरिका का अचानक बातचीत खत्म करने का ऐलान, जिसके तुरंत बाद इजराइल के साथ ईरान पर मिलकर हमला करना, यह दिखाता है कि बातचीत कोई गंभीर डिप्लोमैटिक कोशिश नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहाना थी.

'ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख'

डॉ. इलियास ने ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला खामेनेई की शहादत पर गहरा दुख और शोक जताया और इसे मुस्लिम उम्माह के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बताया. उन्होंने कहा कि युद्ध के समय एक सॉवरेन देश के सेंट्रल लीडरशिप को टारगेट करना और खुलेआम शासन बदलने की बात करना, इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का खुला उल्लंघन है.

'युद्ध ने मिडिल ईस्ट को अस्थिरता में डाला'

उन्होंने आगे कहा कि "इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता में डाल दिया है. जहां कई यूरोपियन देश यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं. अगर तुरंत और असरदार डिप्लोमैटिक दखल नहीं दिया गया, तो यह लड़ाई एक बड़े ग्लोबल युद्ध में बदल सकती है. लंबे समय तक चलने वाला युद्ध न सिर्फ मानवीय संकट को और गहरा करेगा, बल्कि ग्लोबल इकॉनमी पर भी बुरा असर डालेगा, जिसका सबसे बड़ा बोझ डेवलपिंग और कमजोर देशों पर पड़ेगा."

'खामेनेई की मौत पर दुख न जताना डिप्लोमैटिक परंपराओं के खिलाफ'

डॉ. इलियास ने अफसोस जताया कि ऐसे नाजुक और निर्णायक पल में, हमारा देश एक संतुलित और सम्मानजनक बिचौलिया की भूमिका निभा सकता था. हालांकि, मौजूदा तरीके ने देश की फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी पर बुरा असर डाला है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अयातुल्ला खामेनेई की शहादत पर कोई ऑफिशियल शोक संदेश जारी नहीं किया गया, जो उनके अनुसार हमारी नैतिक और डिप्लोमैटिक परंपराओं के खिलाफ है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर देश के नेतृत्व, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करता है कि वे इस युद्ध को रोकने के लिए तुरंत, गंभीर और प्रैक्टिकल कदम उठाएं. नहीं तो, यह आग किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं रहेगी और कोई भी देश इसके नतीजों से अछूता नहीं रहेगा.