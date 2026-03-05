बाराबंकी में होली खेलने पर विवाद, दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, मारपीट में 11 लोग घायल

रंगों का त्योहार होली खुशियां मनाने, एक दूसरे को गुलाल लगाने का विशेष पर्व होता है, लेकिन होली के मौके पर यूपी के बाराबंकी में रंग खेलने पर शुरू विवाद ने खूनी रंग ले लिया है. विवाद के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर लाठी-डंडे बरसाए गए, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 11 लोग जख्मी हुए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला बाराबंकी जिले के थाना देवा क्षेत्र के ग्राम टिकरिया से सामने आया है, यहां बुधवार 4 मार्च की दोपहर होली के दिन रंग खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया.पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच करीब 10 मिनट तक जमकर लाठी-डंडे चले, जिससे कुल 11 लोग घायल हो गए.

रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद

ग्रामीणों ने बताया कि रंग खेलने को लेकर कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई. वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि मारपीट की घटना में एक पक्ष से आठ लोग घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से तीन लोगों को चोटें आई हैं.

'आरोपियों ने पुरुषों की गैर-मौजूदगी में घर में घुसकर की मारपीट'

गांव के पीड़ित अवधेश ने आरोप लगाया कि जब उनके घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, तब दूसरे पक्ष के लोग घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. उन्होंने बताया कि जब वह और अन्य लोग बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

वहीं इस घटना के संबंध में देवा थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.