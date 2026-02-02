नोएडा में कार सवारों की शर्मनाक करतूत, महिलाओं के लिए किए गंदे इशारे, दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा से कार सवारों की शर्मनाक करतूत सामने आई है, नोएडा की सड़कों में कार सवारों की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई है. कार सवार युवकों की हरकत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले में संज्ञान लिया है. पुलिस ने इस मामले में वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कार सवारों की हरकतों का वायरल वीडियो पर्थला पुल का बताया जा रहा है. पर्थला पुल पर कार सवार युवकों ने गाड़ी सवार महिलाओं को गंदे इशारे करते दिखाई दे रहे हैं. कार सवार युवक लगातार काफी देर तक दूसरी कार में सवार महिलाओं के लिए फ्लाइंग किस का इशारा कर रहे हैं. कार सवारों की यह करतूत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह मामला थाना 24 इलाके का है.

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान

वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी युवक महिलाओं पर अश्लील इशारे करते और काफी देर तक उनका पीछा करते हुए देखा जा सकता है. घटना के बाद महिलाएं काफी डर गई थी. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद थाना 24 पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वीडियो की जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी कार सवारों को किया गिरफ्तार

इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार, थाना 24 पुलिस टीम ने गाड़ी की ट्रेस कर लिया और वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने वीडियो में दिख रहे एमजी हेक्टर कार (नंबर UP 75 AH 3565) को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस आरोपियों के खिलाफ कर रही वैधानिक कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार निवासी आजमगढ़ (वर्तमान पता: जेवीएस सोसाइटी, सेक्टर 135, थाना एक्सप्रेस वे, नोएडा) और अभिषेक निवासी कस्बा कुशमाहा, थाना किसली, जिला मैनपुरी (वर्तमान पता: जेवीएस सोसाइटी, सेक्टर 135, थाना एक्सप्रेस वे, नोएडा) पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.