हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर, स्कूटी सवार युवक ब्रिज की रेलिंग में फंसा, मौके पर मौत

गोरखपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर, स्कूटी सवार युवक ब्रिज की रेलिंग में फंसा, मौके पर मौत

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार फॉर्चुनर का ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी तेज थी एक युवक की ब्रिज की रेलिंग में फँसकर मौत हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली के दिन बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने एक मोटर साइकिल और एक स्कूटी को टक्कर जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद कोहराम मच गया. पुलिस ने कार चला रहे आरोपी गोल्डन साहनी को कस्टडी में ले लिया है. 

ये घटना गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर ओवर ब्रिज की बताई जा रही है. ख़बर के मुताबिक़ बुधवार रात करीब 9.30 बजे फॉर्च्यूनर कार सवार गोल्डन साहनी ब्रिज पर रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसकी कार की रफ़्तार काफी तेज थी, तभी उसने सामने से आ रही एक बाइक और स्कूटी सवार को ज़ोरदार टक्कर मार दी. 

टक्कर के बाद स्कूटी सवार रेलिंग में अटका

ये टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार युवक ओवरब्रिज की रेलिंग में फंसकर लटक गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे की चपेट में कुल युवक आ गए, जिनमें से दो की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया. आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और तत्काल पुलिस को खबर दी गई. 

दो युवकों की हालत बेहद गंभीर

सूचना मिलते ही कौवा बाग चौकी और मोहद्दीपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और  घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायल युवकों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मॉर्चुरी में रखवा दिया गया है. अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई हैं. पुलिस का कहना है कि शवों की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम होगा.

पुलिस ने इस मामले में ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने फॉर्चुनर कार को भी जब्त कर लिया है. कार चला रहे आरोपी गोल्डन साहनी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जाँच के बाद जो भी सामने आएगा, उसके मुताबिक़ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर, स्कूटी सवार युवक ब्रिज की रेलिंग में फंसा, मौके पर मौत
गोरखपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर, स्कूटी सवार युवक ब्रिज की रेलिंग में फंसा, मौके पर मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
नोएडा: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: बच्चा नहीं होने के ताने ने ले ली दो जानें, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
मुरादाबाद: बच्चा नहीं होने का ताना बना जानलेवा, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
विश्व
US Israel Iran Strike: इधर जंग उधर भारत को 95 लाख बैरल तेल भेजने को तैयार रूस, जानें कितने दिन का बचा है इंडिया के पास स्टॉक
इधर जंग उधर भारत को 95 लाख बैरल तेल भेजने को तैयार रूस, जानें कितने दिन का बचा है इंडिया के पास स्टॉक
क्रिकेट
फिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?
फिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?
बॉलीवुड
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget