सपा ने क्रिकेट में भी खोज ली जाति! Ind VS Pak पर अखिलेश यादव के छिपे संदेश के बाद अब खुला खेल?

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फ़ाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया, पूरा देश इस जीत के जश्न में डूबा हुआ है. लेकिन टीम इंडिया की इस जीत में भी समाजवादी पार्टी ने जाति खोज कर ली और सपा ने कहा कि इस जीत में पीडीए का प्रमुख योगदान रहा.

समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट की गई है. जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय टीम ने रविवार को पाकिस्तान को हराकर जो जीत हासिल की उसमें पीडीए का अहम योगदान था. आगे भी पीडीए ही जीतेगा और जीत दिलाएगा.

टीम इंडिया की जीत में आई जाति!

सपा ने एक्स पर लिखा- 'कल के क्रिकेट मैच में भी PDA ने ही अपना परचम फहराया और देश की जीत की कहानी लिखी. कल एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने में PDA का प्रमुख योगदान था, हालांकि खिलाड़ियों को जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता लेकिन यही भाजपा जब जाति के आधार पर भेदभाव करती है तब इसका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है.

PDA के लोग हर मोर्चे पर सफल हैं और काबिल हैं, लेकिन भाजपा की सरकारें PDA को मौका ही नहीं मिलने देती जिसके कारण देश को अक्सर उपलब्धियां नहीं मिलतीं. PDA ही जीतेगा, PDA ही जिताएगा, PDA ही देश को सारी उपलब्धियां दिलाएगा.'

कल के क्रिकेट मैच में भी PDA ने ही अपना परचम फहराया और देश की जीत की कहानी लिखी।



कल एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने में PDA का प्रमुख योगदान था, हालांकि खिलाड़ियों को जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता लेकिन यही भाजपा जब जाति के आधार पर भेदभाव करती है तब इसका… — Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) September 29, 2025

अखिलेश यादव ने दिया था छिपा संदेश

बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीम इंडिया की जीत पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर तो नहीं लेकिन, परोक्ष रूप से इस जीत में पीडीए की भूमिका का जिक्र किया था जिसके ज़रिए उन्होंने एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की थी.

अखिलेश यादव ने लिखा- 'एकता जीत की बुनियाद होती है. एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ़ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ!'

लखनऊ से गुजरेगी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आज से शुरू होगा संचालन, देखें- क्या होगा रूट?