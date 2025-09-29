हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ से गुजरेगी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आज से शुरू होगा संचालन, देखें- क्या होगा रूट?

लखनऊ से गुजरेगी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आज से शुरू होगा संचालन, देखें- क्या होगा रूट?

North Eastern Railway: यूपी के लखनऊ से होते हुए आज से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी. इस ट्रेन के चलने से राजधानी का सफर पहले से ज्यादा आसान और राहत भरा हो जाएगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक रेलवे यात्रा अब और भी ज्यादा आसान और हाईटेक होने जा रही हैं. पूर्वोत्तर रेलवे की आज सोमवार से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रही हैं. इनमें से एक छपरा से वाया लखनऊ से दिल्ली के आंनद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी जबकि दूसरी लखनऊ होकर दरभंगा और मदार (राजस्थान के अजमेर) से होकर चलेगी. 

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनके ज़ोनल को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली हैं. आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. 

ये दोनों ही उद्घाटन विशेष ट्रेनें हैं बाद में इन्हें आगे नियमित टाइम टेबल के हिसाब से संचालित किया जाएगा. रेलवे बोर्ड जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर देगा. जिसके बाद लखनऊ जाने के लिए और आसानी होगी. 

लखनऊ से होते हुए गुजरेंगी दोनों ट्रेनें

पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ ने बताया कि ट्रेन संख्या 05133 छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) एक्सप्रेस इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इनमें अमृत भारत छपरा एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 11 बजे से चलेगी.

छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा होकर सुबह आठ बजे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इस ट्रेन में स्लीपर की आठ, जनरल की 13 और रसोईयान की एक बोगी होगी.

जबकि दूसरी दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस को भी सुबह 11 रवाना किया जाएगा. ये ट्रेन दरभंगा से चलकर कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, गोमतीनगर, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, फफूंद, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, भरतपुर, मंडावर महुवा रोड, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, किशनगढ़ होते हुए अगले दिन शाम 6.30 बजे मदार पहुंचेगी. 

Published at : 29 Sep 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
UP NEWS North Eastern Railway Amrit Bharat Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
विश्व
Ind VS Pak: 'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
विश्व
Ind VS Pak: 'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जनरल नॉलेज
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget