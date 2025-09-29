लखनऊ से गुजरेगी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आज से शुरू होगा संचालन, देखें- क्या होगा रूट?

उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक रेलवे यात्रा अब और भी ज्यादा आसान और हाईटेक होने जा रही हैं. पूर्वोत्तर रेलवे की आज सोमवार से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रही हैं. इनमें से एक छपरा से वाया लखनऊ से दिल्ली के आंनद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी जबकि दूसरी लखनऊ होकर दरभंगा और मदार (राजस्थान के अजमेर) से होकर चलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनके ज़ोनल को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली हैं. आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे.

ये दोनों ही उद्घाटन विशेष ट्रेनें हैं बाद में इन्हें आगे नियमित टाइम टेबल के हिसाब से संचालित किया जाएगा. रेलवे बोर्ड जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर देगा. जिसके बाद लखनऊ जाने के लिए और आसानी होगी.

लखनऊ से होते हुए गुजरेंगी दोनों ट्रेनें

पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ ने बताया कि ट्रेन संख्या 05133 छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) एक्सप्रेस इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इनमें अमृत भारत छपरा एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 11 बजे से चलेगी.

छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा होकर सुबह आठ बजे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इस ट्रेन में स्लीपर की आठ, जनरल की 13 और रसोईयान की एक बोगी होगी.

जबकि दूसरी दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस को भी सुबह 11 रवाना किया जाएगा. ये ट्रेन दरभंगा से चलकर कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, गोमतीनगर, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, फफूंद, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, भरतपुर, मंडावर महुवा रोड, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, किशनगढ़ होते हुए अगले दिन शाम 6.30 बजे मदार पहुंचेगी.